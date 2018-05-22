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Торги 23 мая: доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Доллар, вчера
Евро потерял еще 0,0045 рубля до 2,3425 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет семь сессий кряду, просев за это время на 0,0528 рубля (-2,2%).
Курс российского рубля откатился всего на 0,0007 рубля до 3,2464 BYN/100 RUB.
Таким образом, корзина основных валют укрепилась на 0,08%.
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Доллар, вчера пробивший вниз отметку в 2 рубля, вырос на 0,0074 рубля до 1,9972 BYN/USD. Евро потерял еще 0,0045 рубля до 2,3425 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет семь сессий кряду,...
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