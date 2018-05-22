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Глава МИД России 29 мая посетит Беларусь с рабочим визитом
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
В Минске Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, на которых будут обсуждаться проблемы, представляющие взаимный интерес.
Захарова подчеркнула, что Россия и Беларусь - стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений.
По ее словам, в Минске стороны обсудят развитие сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах.
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В Минске Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, на которых будут обсуждаться проблемы, представляющие взаимный интерес....
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