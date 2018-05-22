В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси хотят создать производство электродвигателей Он отметил, что в отдельных элементах БелАЗа сейчас используются электродвигатели производства Siemens. Понятно, что БелАЗ - это не крупносерийное...

Он отметил, что в отдельных элементах БелАЗа сейчас используются электродвигатели производства Siemens.Понятно, что БелАЗ - это не крупносерийное производство, отметил замминистра. Но просматривается возможность создания электрического трактора на МТЗ. «Белкоммунмаш» занимаетсяпроизводством электротранспорта - есть большая потребность в электродвигателях как для троллейбусов, так и для трамваев и электробусов.То есть имеется достаточно большой объем потребления электродвигателей только организациями, входящими в систему Минпрома. К тому же мы видим, как в целом динамично развивается этот рынок, подчеркнул замминистра.Поэтому есть намерение с участием Siemens или еще одного лидера в производстве электродвигателей - китайской CRRC - создать производство в Беларуси.», - заявил Гунько.