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В Беларуси хотят создать производство электродвигателей

23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Он отметил, что в отдельных элементах БелАЗа сейчас используются электродвигатели производства Siemens.

Понятно, что БелАЗ - это не крупносерийное производство, отметил замминистра. Но просматривается возможность создания электрического трактора на МТЗ. «Белкоммунмаш» занимается 

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производством электротранспорта - есть большая потребность в электродвигателях как для троллейбусов, так и для трамваев и электробусов.

То есть имеется достаточно большой объем потребления электродвигателей только организациями, входящими в систему Минпрома. К тому же мы видим, как в целом динамично развивается этот рынок, подчеркнул замминистра. 

Поэтому есть намерение с участием Siemens или еще одного лидера в производстве электродвигателей - китайской CRRC - создать производство в Беларуси.

«Мы крайне заинтересованы в реализации проекта с компаниями Siemens и CRRC по строительству завода по производству электродвигателей для БелАЗа, Минского тракторного завода, «Белкоммунмаша» и других», - заявил Гунько. 


 
 
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Он отметил, что в отдельных элементах БелАЗа сейчас используются электродвигатели производства Siemens. Понятно, что БелАЗ - это не крупносерийное...
 
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