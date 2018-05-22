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В Беларуси хотят создать производство электродвигателей
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Он отметил, что в отдельных элементах БелАЗа сейчас используются электродвигатели производства Siemens.
Понятно, что БелАЗ - это не крупносерийное производство, отметил замминистра. Но просматривается возможность создания электрического трактора на МТЗ. «Белкоммунмаш» занимается производством электротранспорта - есть большая потребность в электродвигателях как для троллейбусов, так и для трамваев и электробусов.
То есть имеется достаточно большой объем потребления электродвигателей только организациями, входящими в систему Минпрома. К тому же мы видим, как в целом динамично развивается этот рынок, подчеркнул замминистра.
Поэтому есть намерение с участием Siemens или еще одного лидера в производстве электродвигателей - китайской CRRC - создать производство в Беларуси.
«Мы крайне заинтересованы в реализации проекта с компаниями Siemens и CRRC по строительству завода по производству электродвигателей для БелАЗа, Минского тракторного завода, «Белкоммунмаша» и других», - заявил Гунько.
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Он отметил, что в отдельных элементах БелАЗа сейчас используются электродвигатели производства Siemens. Понятно, что БелАЗ - это не крупносерийное...
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