В Беларуси на сегодня объявлено штормовое предупреждение





"В отдельных районах при грозах ожидаются также сильные ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Такая погода сохранится до конца дня, прогнозируют синоптики. В связи с неблагоприятными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности.

Завтра в Беларуси ожидается до +25 градусов. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы.