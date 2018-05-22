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В Беларуси на сегодня объявлено штормовое предупреждение
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
"В отдельных районах при грозах ожидаются также сильные ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Такая погода сохранится до конца дня, прогнозируют синоптики. В связи с неблагоприятными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности.
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"В отдельных районах при грозах ожидаются также сильные ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении. ...
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