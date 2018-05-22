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Против водителя грузовика возбудили уголовное дело за аварию, в результате которой погиб дорожный рабочий
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Деталями расследования поделилась официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова:
- Установлено, что в момент аварии оба водителя были трезвы. В отношении водителя УП "Витебсквторчермет" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Подозреваемый допрошен. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, выясняют обстоятельства аварии.
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Против водителя грузовика возбудили уголовное дело за аварию, в результате которой погиб дорожный рабочий
Деталями расследования поделилась официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова: - Установлено, что в момент аварии оба водителя...
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