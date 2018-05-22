В Гомеле пожилой нетрезвый водитель пытался «откупиться» от ГАИ взяткой, возбуждено уголовное дело

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ по внешним признакам определили, что водитель нетрезв. Ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался. Находясь в служебном автомобиле, нарушитель пытался передать инспектору, оформлявшему документы об административной ответственности, 40 рублей, чтобы «закрыть вопрос».сообщаетУстановлено, что ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Права управления не имел. На рынке торговал бывшими в употреблении вещами.- уточнила Мария Кривоногова.

Фото: УСК по Гомельской области