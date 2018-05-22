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В Гомеле пожилой нетрезвый водитель пытался «откупиться» от ГАИ взяткой, возбуждено уголовное дело
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
61-водитель на автомобиле Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, задел стену торгового павильона, при этом едва не пострадала семейная пара. Супруги и вызвали милицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ по внешним признакам определили, что водитель нетрезв. Ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался. Находясь в служебном автомобиле, нарушитель пытался передать инспектору, оформлявшему документы об административной ответственности, 40 рублей, чтобы «закрыть вопрос».
- Неправомерные действия водителя были пресечены. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по факту покушения на дачу взятки,- сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Горожанин находится под домашним арестом.
Установлено, что ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Права управления не имел. На рынке торговал бывшими в употреблении вещами.
- Всего с начала года в Гомельской области зарегистрировано 4 преступления, связанных с дачей взятки сотрудникам ГАИ. Местом их совершения стали Гомель, Калинковичский и Лельчицкий районы, - уточнила Мария Кривоногова.
Фото: УСК по Гомельской области
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61-водитель на автомобиле Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, задел стену торгового павильона, при этом едва не пострадала семейная пара. Супруги и вызвали милицию. ...
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