﻿ В Гомеле пожилой нетрезвый водитель пытался «откупиться» от ГАИ взяткой, возбуждено уголовное дело . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле пожилой нетрезвый водитель пытался «откупиться» от ГАИ взяткой, возбуждено уголовное дело

23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A
61-водитель на автомобиле Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, задел стену торгового павильона, при этом едва не пострадала семейная пара. Супруги и вызвали милицию. 



Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ по внешним признакам определили, что водитель нетрезв. Ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался. Находясь в служебном автомобиле, нарушитель пытался передать инспектору, оформлявшему документы об административной ответственности, 40 рублей, чтобы «закрыть вопрос». 

 - Неправомерные действия водителя были пресечены. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по факту покушения на дачу взятки,- сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Горожанин находится под домашним арестом.
Установлено, что ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Права управления не имел. На рынке торговал бывшими в употреблении вещами. 

- Всего с начала года в Гомельской области зарегистрировано 4 преступления, связанных с дачей взятки сотрудникам ГАИ. Местом их совершения стали Гомель, Калинковичский и Лельчицкий районы, - уточнила Мария Кривоногова.

Фото: УСК по Гомельской области



 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
61-водитель на автомобиле Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, задел стену торгового павильона, при этом едва не пострадала семейная пара. Супруги и вызвали милицию. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пользователей Amazon банят «навечно» за частые возвраты покупок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика