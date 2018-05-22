В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые выяснили, что слишком чистый дом опасен для здоровья детей Специалисты провели метаанализ десятков исследований этого недуга. Выяснилось, что формирование лимфобластного лейкоза происходит в две стадии. Сначала...

Специалисты провели метаанализ десятков исследований этого недуга. Выяснилось, что формирование лимфобластного лейкоза происходит в две стадии. Сначала после генетической мутации, которая происходит с вероятностью в 5%, у зародыша появляется предрасположенность к этой болезни. Потом ОЛЛ возникает после одного из обычных заболеваний типа простуды.По мнению ученых, болезнь чаще всего атакует детей, которых растили первый год жизни в стерильных условиях, оберегая от контактов со сверстниками и общественных мест. У тех же ребят, которых отдавали в ясли, оно встречалось гораздо реже.Эти гипотезы проверили на лабораторных мышах. Генетически предрасположенные к лейкозу грызуны, жившие в стерильных условиях, болели чаще, чем их собратья, выращенные в обычной обстановке.