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Три белорусско-китайских СП по производству автокомпонентов создают в Беларуси
23.05.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
«Мы в 2018 году зарегистрировали три совместные белорусско-китайские компании по производству комплектующих для легковых автомобилей. Это компании по производству двигателей внутреннего сгорания, теплообменников (радиаторов) и элементов интерьера», - заявил Гунько.
По его словам, эти СП должны построить заводы на территориях, прилегающих к мощностям компании «Белджи».
«Эти проекты формализованы. Они будут реализованы в два этапа с выходом на полную производственную мощность в 2020 году», - отметил замминистра.
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«Мы в 2018 году зарегистрировали три совместные белорусско-китайские компании по производству комплектующих для легковых ...
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