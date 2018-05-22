Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС в развитии цифровой экономики

Вице-спикер рассказал, что белорусская парламентская делегация представит на летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине резолюцию о развитии цифровой экономики. Кроме того, в Беларуси вступил в силу декрет о развитии цифровой экономики.

- Мы очень рассчитываем на сотрудничество со странами Евросоюза, которые имеют хорошие позиции в плане цифровой экономики, - сказал Болеслав Пирштук. - Очень бы хотелось, чтобы страны, такие как Беларусь, с переходной экономикой, в самые короткие сроки реализовали у себя опыт, накопленный нашими европейскими партнерами.

Вице-спикер отметил, что у Беларуси и Евросоюза много проектов, которые находятся в проработке. Белорусская сторона заинтересована, чтобы их становилось еще больше.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович рассказал, что депутаты работают над вопросом о введении моратория на применение исключительной меры наказания.

- Беларусь медленно, но уверенно идет к отмене смертной казни. Однако без сильной информационной составляющей мы не можем повлиять на мировоззрение граждан страны, - заявил Андрей Наумович. В связи с этим, добавил он, депутаты встречаются в регионах с судьями, прокурорскими работниками, адвокатами, студентами, представителями гражданского общества для обсуждения проблематики применения смертной казни.

Отвечая на вопросы зарубежных дипломатов относительно законопроекта о СМИ, Андрей Наумович подчеркнул, что работа на этим документом ведется открыто, с учетом замечаний и предложений всех заинтересованных сторон. Недавно в парламенте прошел большой круглый стол на эту тему. Андрей Наумович отметил, что самое главное в предлагаемых изменениях - установить равную ответственность перед законом всех журналистов и интернет-ресурсов.