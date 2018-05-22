В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 23 новых рынка для поставки белорусской техники открыты в текущем году - Минпром Объем промышленного производства в первом квартале текущего года вырос более чем на 17%, экспорт увеличился на 27%. Всего экспортировали товары в 93 страны....

Объем промышленного производства в первом квартале текущего года вырос более чем на 17%, экспорт увеличился на 27%. Всего экспортировали товары в 93 страны. Причем в этом году мы расширили зону экспорта на 23 новых рынка, куда ранее не поставляли свою технику, отметил замминистра.Он подчеркнул также, что успешно идет диверсификация экспорта.Если в 2017 году в общем объеме экспорта доля России составляла 60%, то сегодня – практически 50%.Вместе с тем увеличиваются поставки на европейский рынок. В прошлом году поставки в страны Европы составили 19% от общего объема экспорта, в текущем – уже 23%.В Минпроме считают, что тенденция роста промышленного производства сохранится в ближайшие годы, поскольку растет спрос как внутри страны, так и за рубежом.Например, говоря о продажах собираемых в Беларуси Geely Atlas, замминистра отметил, что изначально ожидался наибольший спрос на самые простые и доступные по цене комплектации. Но в итоге получили другую тенденцию: потребители покупают самые дорогие комплектации.