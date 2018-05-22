В Новой Боровой начали строить FORrest-квартал, самые дешевые квартиры - от 48 тысяч долларов

Компания-застройщик «А100-девелопмент» презентовал новый квартал FORrest в жилом районе Новая Боровая, фишкой которого будет настоящий лес внутри и снаружи квартала. Анонсированная стоимость квадратного метра будет ниже, чем в уже строящемся « Квартал-Парке» : 48 тысяч долларов в эквиваленте за однокомнатную квартиру.



В названии квартала заложено сразу два смысла: for rest с английского — «для отдыха», а forest — «лес».

При проектировании нового квартала застройщик предложил уже опробованную схему расположения домов и обустройства придомовой территории. Так, двор для всех жителей будет общий, но посторонние попасть в него не смогут. Внутри квартала из пяти домов в 8−19 этажей застройщик обещает посадить взрослые деревья лесных пород.





Во дворе квартала не будет автомобилей и парковок. Автомобильная зона расположится по периметру с внешней стороны. Подъезды в домах проходные (то есть двусторонние), подъехать для разгрузки можно будет «снаружи» дома.





Внутри двора оборудуют места для хранения велосипедов, построят инновационную детскую площадку, организуют зоны для барбекю, огороды для выращивания пряностей, рабочие зоны для тех, кто предпочитает работать вне офиса.





Обещают и специальные домики для белок. За ними будут ухаживать сотрудники эксплуатирующей организации «А-100 Комфорт». На всей территории двора поставят солнечные батареи и подзарядки, для полной безопасности жителей организуют видеонаблюдение без слепых зон. Чужой на внутреннюю территорию квартала не проникнет — он будет огорожен.





В новом квартале появится и своя центральная площадь. На ней будут проходить основные мероприятия и праздники для жителей. Кроме того, возведут стелу с "конституцией" жителя Новой Боровой.





— Концепцию благоустройства разработала команда архитектурной студии «Зробим», — сообщила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Екатерина Лапушинская. — С ними же мы работали над концепцией фасадов.









Планировочные решения в домах квартала будут более удобными и разнообразными благодаря панелям новой серии от МАПИД. Например, есть квартиры с кухней-гостиной около 27 м². При желании пространство можно разделить на кухню 11 м² и гостиную 16 м². В домах на каждом этаже выделены специальные места для велосипедов и детских колясок.





Что касается социальной инфраструктуры, то поблизости построят школу, поликлинику, а также несколько детских садов и паркинги. Неподалеку расположится главная торговая улица Новой Боровой с десятками магазинов, кафе и кондитерских.





Планируется, что в «квартале для отдыха» общая жилая площадь составит 43 000 квадратных метров — а это 721 квартира. По периметру квартала запланировано столько же машино-мест. Строительство уже началось, а выдача ключей первым жителям планируется уже через год. Продажи стартовали сегодня, и уже известны цены: ориентировочная стоимость квадратного метра — 1150 долларов в эквиваленте.