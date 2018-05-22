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В Новой Боровой начали строить FORrest-квартал, самые дешевые квартиры - от 48 тысяч долларов
Компания-застройщик «А100-девелопмент» презентовал новый квартал FORrest в жилом районе Новая Боровая, фишкой которого будет настоящий лес внутри и снаружи квартала. Анонсированная стоимость квадратного метра будет ниже, чем в уже строящемся «
При проектировании нового квартала застройщик предложил уже опробованную схему расположения домов и обустройства придомовой территории. Так, двор для всех жителей будет общий, но посторонние попасть в него не смогут. Внутри квартала из пяти домов в 8−19 этажей застройщик обещает посадить взрослые деревья лесных пород.
Во дворе квартала не будет автомобилей и парковок. Автомобильная зона расположится по периметру с внешней стороны. Подъезды в домах проходные (то есть двусторонние), подъехать для разгрузки можно будет «снаружи» дома.
Обещают и специальные домики для белок. За ними будут ухаживать сотрудники эксплуатирующей организации «А-100 Комфорт». На всей территории двора поставят солнечные батареи и подзарядки, для полной безопасности жителей организуют видеонаблюдение без слепых зон. Чужой на внутреннюю территорию квартала не проникнет — он будет огорожен.
В новом квартале появится и своя центральная площадь. На ней будут проходить основные мероприятия и праздники для жителей. Кроме того, возведут стелу с "конституцией" жителя Новой Боровой.
— Концепцию благоустройства разработала команда архитектурной студии «Зробим», — сообщила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Екатерина Лапушинская. — С ними же мы работали над концепцией фасадов.
Планировочные решения в домах квартала будут более удобными и разнообразными благодаря панелям новой серии от МАПИД. Например, есть квартиры с кухней-гостиной около 27 м². При желании пространство можно разделить на кухню 11 м² и гостиную 16 м². В домах на каждом этаже выделены специальные места для велосипедов и детских колясок.
Что касается социальной инфраструктуры, то поблизости построят школу, поликлинику, а также несколько детских садов и паркинги. Неподалеку расположится главная торговая улица Новой Боровой с десятками магазинов, кафе и кондитерских.
Планируется, что в «квартале для отдыха» общая жилая площадь составит 43 000 квадратных метров — а это 721 квартира. По периметру квартала запланировано столько же машино-мест. Строительство уже началось, а выдача ключей первым жителям планируется уже через год. Продажи стартовали сегодня, и уже известны цены: ориентировочная стоимость квадратного метра — 1150 долларов в эквиваленте.
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Застройщик "А100-девелопмент" презентовал новый квартал FORrest в Новой Боровой
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