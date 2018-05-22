Календарь ЧМ по футболу в России 2018 года. Инфографика

Как читать таблицу

Все матчи пронумерованы. В скобках указано, в рамках какой группы проходит встреча. В таблице даны сокращенные названия команд, расшифровку смотрите ниже в графе «группы».

На стадии 1/8 финала выступят команды, занявшие в своих группах по итогам группового турнира 1-е и 2-е места. Например, «1А/2В» означает, что между собой сыграют команды, занявшие соответственно первое место в группе А и второе место в группе В.

Обозначение типа «W49/W50» говорит о том, что между собой играют победители матчей под соответствующими номерами, то есть №49 (1A/2B) и №50 (1C/2D).



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Группы:

А - Россия (RUS), Саудовская Аравия (KSA), Египет (EGY), Уругвай (URU);

В - Португалия (POR), Испания (ESP), Марокко (MAR), И.Р. Иран (IRN);

C - Франция (FRA), Австралия (AUS), Перу (PER), Дания (DEN);

D - Аргентина (ARG), Исландия (ISL), Хорватия (CRO), Нигерия (NGA);

E - Бразилия (BRA), Швейцария (SUI), Коста-Рика (CRC), Сербия (SRB);

F - Германия (GER), Мексика (MEX), Швеция (SWE), Южная Корея (KOR);

G - Бельгия (BEL), Панама (PAN), Тунис (TUN), Англия (ENG);

H - Польша (POL), Сенегал (SEN), Колумбия (COL), Япония (JPN).