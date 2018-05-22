Жлобинские школьники показали «класс!»

На базе средней школы № 2 прошёл ежегодный районный конкурс учебно-исследовательских работ учащихся. Более 150 ребят защищали свои проекты.

Следует отметить, что в Год малой родины, объявленный в Республике Беларусь, многие учащиеся занялись исследованием особенностей своей малой родины.

Так, призёрами в секции «География» стали работы «Изменение состояния лесов Жлобинского лесхоза и его причины» (учащаяся СШ № 12 Татьяна Кулакова), «Изменение климата Жлобина в XXI веке и его влияние на развитие сельского хозяйства региона» (учащиеся СШ № 5 Айсея Рзаева и Алина Авдеенко), «Влияние железной дороги на экологию населённого пункта Мормаль» (учащиеся Мормальского детского сада – средней школы Екатерина Смолярова и Анастасия Филипченко).

В других секциях также были названы лучшие. Это Татьяна Ниничук и Дарья Диль (гимназии № 8 и 1, «Линг-вострановедение (французский, немецкий языки)»; Екатерина Вересова (СШ № 11, «Лингвострановедение (английский язык)»; Никита Раздымаха и Алина Нагорная (СШ № 9, Малевичская СШ, «Белорусский язык и литература»; Никита Заболоцких, Тимофей Ракицкий (СШ № 11, «Информатика»); Владислава Леоненко (СШ № 12, «Физика»); Екатерина Великода (СШ № 9, «Биология»); Иван Чуйко и Софья Равич (СШ № 11, Нивская СШ, «Трудовое обучение»); Виктория Щегель и Арсений Герасименко, Николай Пекурин и Полина Козлова (СШ № 13 и 7, «Исследовательская деятельность в начальной школе»).

Р. ДАНИЛОВА.

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