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Как в Солигорске автоклуб BMW объединил людей для взаимопомощи и отдыха

23.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Как в&nbsp;Солигорске автоклуб BMW объединил людей для взаимопомощи и&nbsp;отдыха
Члены клуба BMW Club Belarus с младшим поколением. Фото из архива BMW Club Soligorsk
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BMW Club Soligorsk создан восемь лет назад. Члены клуба рассказали «Кур'еру», что их объединяет, кому они помогают и как проводят свободное время.

Виртуальных членов клуба больше 1200, а реальных — около 40 человек. Кто-то приходит и уходит, кто-то остаётся надолго. В основном члены клуба — люди от 30 лет, есть молодёжь, но их меньше.

«Клуб был основан 10 апреля 2010 года, — рассказывает Михаил Коршун, член BMW Club Soligorsk. — В Беларуси есть BMW Club Belarus, а мы — своеобразное подразделение. Подобные клубы есть в России, Украине, Польше и других странах».

Александр Кушпель — владелец сайта BMW Club Soligorsk, Михаил Коршун, Денис Киселёв — администраторы.

Активисты клуба BMW Club Soligorsk в Солигорске.Из архива клуба

Кто может стать членом клуба

Члены клуба в основном солигорчане. Работают на предприятиях или имеют свой бизнес, ведь содержание машин такой марки — дело непростое и затратное.

«Я состою в клубе восемь лет, — рассказывает Александр Кушпель. — С момента его ответвления от белорусского BMW клуба. Я организатор сайта и администратор одновременно. Этот клуб много значит для меня: легче решать вопросы с автомобилем, взаимодействие, общение с людьми. Машины у членов клуба BMW Club Soligorsk самые разные. Одна из самых старых — примерно 1986 года выпуска, а самая новая — 2016 года. У некоторых автовладельцев по две и по три машины.

Для членства в клубе неважно, кто на какой модели ездит.

Мы обмениваемся интересной информацией, советуемся по обслуживанию машин, делимся контактами, отдыхаем вместе, участвуем в спортивных соревнованиях и волонтёрстве.

Летом на мероприятия приезжают люди из других городов, а зимой собираются в основном солигорчане".

«Три года назад я купил машину BMW, — говорит Денис Киселёв, член клуба. — Сразу возник вопрос: где обслуживать? Знакомые предложили вступить в группу и стать администратором сайта: размещать объявления, оказывать помощь в проведении мероприятий.

Когда стал участником клуба, появилось много новых знакомых, с которыми могу посоветоваться по машине. Сам стал помогать другим».

У клуба есть открытие и закрытие сезона. Летом почти каждую неделю проходят спортивные мероприятия, в которых участвуют другие автоклубы, например, Аudi Сlub.

Зимой каждую пятницу члены клуба собираются в восемь вечера на автостоянке у торгового центра «Билд». Масштабных мероприятий в это время года нет.

В год BMW Club Soligorsk проводит около полусотни спортивных мероприятий.Из архива BMW Club Soligorsk

Как проводит досуг клуб BMW

Интересы участников сводятся не только к автомобилям BMW. Организаторы клуба занимаются волонтёрской и спортивной деятельностью: проводят акции в детских приютах, помогают детскому дому, совершают автопробеги по культурно-историческим местам Беларуси.

Среди членов клуба популярны турниры по маневрированию, которые организует клуб «Повёрнутые», и дрифту.

«Мероприятий могло бы быть больше, — говорит Михаил Коршун. — Но у нас нет специальной трассы. Турнир по маневрированию проводим на рыночной стоянке. Обычно даём объявления в группы, чтобы собирались люди. Покупаем призы, подбираем музыку. Раньше в Старобине снимали спортивный зал и каждую неделю играли в футбол, бильярд. В год клуб проводит около 50 спортивных мероприятий».

Члены клуба BMW Club Belarus поздравляют воспитанников с 2018 годом.Из архива BMW Club Soligorsk

Хотим помогать детям

«Одна из последних благотворительных акций прошла в помощь сбитому машиной суворовцу Никите Шалаеву. Мы провели день диагностики автомобилей и заработанные средства передали мальчику на лечение, — продолжает Михаил Коршун. — Однажды к нам обратился человек, приехавший на машине из Москвы. Его друзья — члены московского клуба BMW — связались по интернету с нами. Мы помогли отремонтировать машину, и москвич добрался домой своим ходом.

Сообщество BMW Club Belarus шествует над детским домом, расположенным под Минском. Там бывают участники клуба из разных городов. Мы поздравляли ребят в прошлом году.

Сейчас хотим найти детскую организацию из Слуцка и Солигорска, которая нуждается в нашей помощи".

 
Теги: Минск
 
 
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Члены клуба BMW Club Belarus с младшим поколением. Фото из архива BMW Club Soligorsk Самое важное Как в Солигорске автоклуб BMW объединил людей для...
 
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