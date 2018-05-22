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Сотрудница страховой компании решила помочь подруге через соцсеть и лишилась денег
23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено в Барановичах. В милицию обратилась 23-летняя девушка и сообщила, что неизвестный путем несанкционированного доступа к компьютерной информации, используя ранее полученные в социальной сети ВКонтакте реквизиты ее банковской карточки, похитил с карт-счета 620 рублей. Официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович рассказала:
- 23-летняя уроженка Барановичей проживает в Минске и работает в одной из столичных страховых компаний. На выходные она приехала в родной город и зашла на свою страницу ВКонтакте. Там она увидела сообщение от подруги, которая просила о помощи. Девушка написала ей реквизиты своей банковской карточки.
Вернувшись в Минск, девушка созвонилась с подругой, которая рассказала, что находится в отпуске и за помощью не обращалась. С банковской карточки заявительницы исчезли 620 рублей. Девушка обратилась в милицию. По факту проводится проверка.
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Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено в Барановичах. В милицию обратилась 23-летняя девушка и сообщила, что неизвестный путем несанкционированного...
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