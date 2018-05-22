ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудница страховой компании решила помочь подруге через соцсеть и лишилась денег

23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено в Барановичах. В милицию обратилась 23-летняя девушка и сообщила, что неизвестный путем несанкционированного доступа к компьютерной информации, используя ранее полученные в социальной сети ВКонтакте реквизиты ее банковской карточки, похитил с карт-счета 620 рублей. Официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович рассказала:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55777.php

Сотрудница страховой компании решила помочь подруге через соцсеть и лишилась денег

- 23-летняя уроженка Барановичей проживает в Минске и работает в одной из столичных страховых компаний. На выходные она приехала в родной город и зашла на свою страницу ВКонтакте. Там она увидела сообщение от подруги, которая просила о помощи. Девушка написала ей реквизиты своей банковской карточки.

Вернувшись в Минск, девушка созвонилась с подругой, которая рассказала, что находится в отпуске и за помощью не обращалась. С банковской карточки заявительницы исчезли 620 рублей. Девушка обратилась в милицию. По факту проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено в Барановичах. В милицию обратилась 23-летняя девушка и сообщила, что неизвестный путем несанкционированного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Честная игра. Яркие примеры Fair Play белорусов, которые оценил весь мир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика