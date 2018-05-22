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Брестчанке за необычное платье подарили велосипед - фото

23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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На велокарнавале Viva Rovar в Минске участница из Бреста Екатерина Якута сразила всех своим необычным  платьем,  украшенным проездными талончиками. Девушка стала победительницей в номинации на лучший индивидуальный образ и получила в подарок велосипед.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55776.php

Брестчанке за необычное платье подарили велосипед - фото

У Екатерины много и других увлечений и идей, которые она постепенно воплощает. Сначала девушка окончила машиностроительный факультет Брестского технического университета. Получив специальность «Инженер по автоматизации», она устроилась на работу в колледж приборостроения. Теперь девушка заведует лабораторией и на старших курсах преподаёт технические дисциплины, к тому же заочно учится в Республиканском институте профессионального образования.

О том, как наша землячка стала участницей велокарнавала и как появилась идея создать такой оригинальный образ, узнала корреспондент «БВ».

Двухколёсный друг

«Велосипед купила ещё в 2014 году со вторых отпускных, – вспоминает Екатерина. – До этого не была ярым сторонником велодвижения. Зато после этой покупки практически сразу отказалась от общественного транспорта. Теперь с уверенность могу сказать, что в пределах Бреста велосипед – самый подходящий вид транспорта. На нём быстро и без затрат можно добраться в нужное место». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55776.php

Брестчанке за необычное платье подарили велосипед - фото


С появлением двухколёсного друга брестчанка стала чаще отправляться на прогулки по городу. Иногда компанию составляли другие велолюбители. Даже в платье и на каблуках во время езды она чувствует себя комфортно. Теперь для неё велосезон длится круглый год. К тому же в Бресте велодвижение интенсивно развивается.

«Я уже не представляю жизни без велосипеда, – говорит девушка. – Недавно у меня на сороковом километре от Бреста лопнула камера, и, как бы мы с друзьями ни старались её заклеить, ничего не получалось. В итоге обмотали её скотчем. С таким колесом я проехала ещё сто километров».

Платье с подтекстом

«Никогда не считала, что у меня есть дизайнерские способности, так как даже рисовать не умею, – признаётся Екатерина. – Просто иногда рождаются необычные идеи, и я стараюсь их воплощать. Когда-то давно мечтала купить индейский головной убор, но на то время он стоил много денег. И я сделала его сама, а перед этим перелопатила кучу литературы, чтобы он выглядел так, как нужно. С тех пор у меня дома мини-коллекция индейских нарядов». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55776.php

Брестчанке за необычное платье подарили велосипед - фото


«О Viva Rovar я узнала от друзей-велолюбителей. Поначалу не планировала в нём участвовать, потому что он совпадал по времени с сессией, и в Минск, кроме личных вещей, нужно было ещё везти и велосипед, – рассказывает Екатерина. – Более того, участники должны выступать в карнавальных костюмах».

Праздник приближался. Когда друзья девушки начали готовиться к карнавалу, она тоже решила участвовать. Прошла регистрацию и начала придумывать свой карнавальный образ. Екатерина вспомнила о своей огромной коллекции прокомпостированных талонов, собирать которые начала ещё на первом курсе, в 2007 году. «Коллекционировала их просто так. Когда у меня появился велосипед, и я практически перестала пользоваться общественным транспортом, мою коллекцию пополняли друзья». 

«Когда все составляющие наряда были собраны, я принялась за дело. Решила, что в образе должен быть скрытый смысл, и придумала своему наряду девиз: «Крути или плати». 

На платье Екатерина пришила ровно тысячу талонов, одну треть коллекции. Среди них не только белорусские, но и польские, чешские, украинские.

К костюму прилагались крылья из картинок велосипедов, которые символизировали то, что езда на велосипеде радует и вдохновляет. Она сделала ещё и корону из трёх ярусов. На нижнем поместила картинку с общественным транспортом – трамваем, автобусом, такси и маршруткой. На втором ярусе – эмблема велокарнавала «Viva Rovаr». А на вершине короны изображён велосипед как наиболее экономичный и экологичный вид транспорта. 

Счастлива по-своему

У Екатерины Якуты много увлечений. Она любит готовить, придумывает вариации разных блюд в веганском формате, иногда делится своими рецептами в соцсетях. Она также помогает бездомным животным, ещё любит шить, может заняться вязанием или вышиванием. Время от времени стрижёт друзей и знакомых – она парикмахер четвертого разряда. Екатерина занимается вокалом и поёт в церковном хоре. Любит фотографироваться, примеряя разные наряды, и сама фотографирует, в основном природу и архитектурные памятники. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55776.php

Брестчанке за необычное платье подарили велосипед - фото


«Обожаю путешествовать! – признаётся брестчанка. – В прошлом году путешествовала автостопом целый месяц, посетила семь стран. Во время таких поездок изучаю язык и культуру других народов, затем делаю заметки, как и где можно сэкономить или вовсе побывать бесплатно». 

Екатерина – поклонница тяжёлой музыки. Любит выплеснуть энергию в толпе. Ещё одно её хобби – комнатные цветы. Она выращивает орхидеи и фиалки. 

«Не могу сидеть без дела, постоянно чем-то занимаюсь. Мне нравится моя работа и то, как провожу свободное время. Это не привязывает к чему-то однотипному. Если мне захочется заниматься чем-то ещё, я без проблем переключаюсь. Не ищу места в жизни, просто получаю удовольствие от всего, что делаю. Каждый счастлив по-своему».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На велокарнавале Viva Rovar в Минске участница из Бреста Екатерина Якута сразила всех своим необычным платьем, украшенным проездными талончиками. Девушка стала...
 
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