|
Брестчанке за необычное платье подарили велосипед - фото
23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
На велокарнавале Viva Rovar в Минске участница из Бреста Екатерина Якута сразила всех своим необычным платьем, украшенным проездными талончиками. Девушка стала победительницей в номинации на лучший индивидуальный образ и получила в подарок велосипед.
У Екатерины много и других увлечений и идей, которые она постепенно воплощает. Сначала девушка окончила машиностроительный факультет Брестского технического университета. Получив специальность «Инженер по автоматизации», она устроилась на работу в колледж приборостроения. Теперь девушка заведует лабораторией и на старших курсах преподаёт технические дисциплины, к тому же заочно учится в Республиканском институте профессионального образования.
О том, как наша землячка стала участницей велокарнавала и как появилась идея создать такой оригинальный образ, узнала корреспондент «БВ».
Двухколёсный друг
«Никогда не считала, что у меня есть дизайнерские способности, так как даже рисовать не умею, – признаётся Екатерина. – Просто иногда рождаются необычные идеи, и я стараюсь их воплощать. Когда-то давно мечтала купить индейский головной убор, но на то время он стоил много денег. И я сделала его сама, а перед этим перелопатила кучу литературы, чтобы он выглядел так, как нужно. С тех пор у меня дома мини-коллекция индейских нарядов».
Праздник приближался. Когда друзья девушки начали готовиться к карнавалу, она тоже решила участвовать. Прошла регистрацию и начала придумывать свой карнавальный образ. Екатерина вспомнила о своей огромной коллекции прокомпостированных талонов, собирать которые начала ещё на первом курсе, в 2007 году. «Коллекционировала их просто так. Когда у меня появился велосипед, и я практически перестала пользоваться общественным транспортом, мою коллекцию пополняли друзья».
На платье Екатерина пришила ровно тысячу талонов, одну треть коллекции. Среди них не только белорусские, но и польские, чешские, украинские.
К костюму прилагались крылья из картинок велосипедов, которые символизировали то, что езда на велосипеде радует и вдохновляет. Она сделала ещё и корону из трёх ярусов. На нижнем поместила картинку с общественным транспортом – трамваем, автобусом, такси и маршруткой. На втором ярусе – эмблема велокарнавала «Viva Rovаr». А на вершине короны изображён велосипед как наиболее экономичный и экологичный вид транспорта.
«Не могу сидеть без дела, постоянно чем-то занимаюсь. Мне нравится моя работа и то, как провожу свободное время. Это не привязывает к чему-то однотипному. Если мне захочется заниматься чем-то ещё, я без проблем переключаюсь. Не ищу места в жизни, просто получаю удовольствие от всего, что делаю. Каждый счастлив по-своему».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На велокарнавале Viva Rovar в Минске участница из Бреста Екатерина Якута сразила всех своим необычным платьем, украшенным проездными талончиками. Девушка стала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)