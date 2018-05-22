Вечером 22 мая дорожно-эксплуатационное предприятие закончило реконструкцию проблемных участков проезжей части одной из самых оживленных улиц микрорайона Ковалево – Волгоградской.



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Бресте обновили дорожное покрытие " alt="На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото">



Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Определенные неудобства для участников дорожного движения длились всего 18 дней, но это того стоило.



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За столь короткий промежуток времени здесь сняли старый асфальт с площади в 8,5 тысячи квадратных метров, привели в порядок нижний слой дороги и колодцы ливневой канализации и положили новый. Одетые в обновленное покрытие участки Волгоградской – а проезжая часть здесь равна 1300 метрам: от улицы Октябрьской Революции до улицы Суворова – придали улице более ухоженный и презентабельный вид.



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Напомним читателям, что проходит она по территории бывших пригородных деревень Ковалево и Пугачево. Центром притяжения для горожан и многочисленных гостей областного центра здесь стал крупнейший в Бресте рынок смешанного типа, открытый для посетителей в 1997 году.



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А для православных верующих - это церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, - покровительницы детей и избавительницы от нашествия иноплеменников, заложенная в 1999 году по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета. Кроме того, современная Волгоградская застроена и многоэтажными домами, имеет множество торговых объектов разных форм собственности. Все эти обстоятельства напрямую сказываются на интенсивности автомобильного потока.



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Завершение работ по реконструкции проблемных участков проезжей части улицы Волгоградской можно считать еще одним этапом в создании комфортных условий для жизни брестчан и подготовки города к миллениуму.