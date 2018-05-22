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На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото
23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Вечером 22 мая дорожно-эксплуатационное предприятие закончило реконструкцию проблемных участков проезжей части одной из самых оживленных улиц микрорайона Ковалево – Волгоградской.
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Автор фото: Алексей ГАНЧУК
Определенные неудобства для участников дорожного движения длились всего 18 дней, но это того стоило.
За столь короткий промежуток времени здесь сняли старый асфальт с площади в 8,5 тысячи квадратных метров, привели в порядок нижний слой дороги и колодцы ливневой канализации и положили новый. Одетые в обновленное покрытие участки Волгоградской – а проезжая часть здесь равна 1300 метрам: от улицы Октябрьской Революции до улицы Суворова – придали улице более ухоженный и презентабельный вид.
Напомним читателям, что проходит она по территории бывших пригородных деревень Ковалево и Пугачево. Центром притяжения для горожан и многочисленных гостей областного центра здесь стал крупнейший в Бресте рынок смешанного типа, открытый для посетителей в 1997 году.
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Вечером 22 мая дорожно-эксплуатационное предприятие закончило реконструкцию проблемных участков проезжей части одной из самых оживленных улиц микрорайона...
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