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На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото

23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вечером 22 мая дорожно-эксплуатационное предприятие закончило реконструкцию проблемных участков проезжей части одной из самых оживленных улиц микрорайона Ковалево  – Волгоградской.  


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55775.php

Бресте обновили дорожное покрытие " alt="На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото">

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Определенные неудобства для участников дорожного движения длились всего 18 дней, но это того стоило.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55775.php

На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото

За столь короткий промежуток времени здесь сняли старый асфальт с площади в 8,5 тысячи квадратных метров, привели в порядок нижний слой дороги и колодцы ливневой канализации и положили новый. Одетые в обновленное покрытие участки Волгоградской – а проезжая часть здесь равна 1300 метрам: от улицы Октябрьской Революции до улицы Суворова – придали улице более ухоженный и презентабельный вид.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55775.php

На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото

Напомним читателям, что проходит она по территории бывших пригородных деревень Ковалево и Пугачево. Центром притяжения для горожан и многочисленных гостей областного центра здесь стал крупнейший в Бресте рынок смешанного типа, открытый для посетителей в 1997 году.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55775.php

На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото


А для православных верующих - это церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, - покровительницы детей и избавительницы от нашествия иноплеменников, заложенная в 1999 году по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета. Кроме того, современная Волгоградская застроена и многоэтажными домами, имеет множество торговых объектов разных форм собственности. Все эти обстоятельства напрямую сказываются на интенсивности автомобильного потока.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55775.php

На Волгоградской в Бресте обновили дорожное покрытие - фото


Завершение работ по реконструкции проблемных участков проезжей части улицы Волгоградской можно считать еще одним этапом в создании комфортных условий для жизни брестчан и подготовки города к миллениуму.

 
Теги: Брест
 
 
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Вечером 22 мая дорожно-эксплуатационное предприятие закончило реконструкцию проблемных участков проезжей части одной из самых оживленных улиц микрорайона...
 
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