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Виктория Головчик, Владислав Жуланов и Александр Самойлович названы лучшими молодыми педагогами Бреста

23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Молодёжный форум педагогических идей и решений прошёл в оздоровительных лагерях «Салют» и «Колос».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55774.php

Бреста" alt="Виктория Головчик, Владислав Жуланов и Александр Самойлович названы лучшими молодыми педагогами Бреста">

Автор фото: Валерий ЦАПКОВ

На звание лучшего претендовали 35 молодых педагогов Бреста. 

Юбилейный 

Вокруг корпусов детского лагеря шумели сосны, приятно пахло хвоей. В конференц-зале «Колоса» собрались участники «Педагогического ФЭСТА», который в третий раз стал площадкой для апробирования и презентации педагогических идей. Его организаторы – Брестский горком Белорусского профсоюза работников образования и науки и отделы образования, спорта и туризма Брестского горисполкома, администраций Ленинского и Московского районов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55774.php

Виктория Головчик, Владислав Жуланов и Александр Самойлович названы лучшими молодыми педагогами Бреста


В работе форума участвовали начальники отделов образования, спорта и туризма названных органов власти – Анатолий Носков, Татьяна Савич, Виталий Щерба, председатель горкома профсоюза Инна Жак и гости из Минска – начальник управления образования, спорта и туризма Партизанского района Людмила Филиппович и председатель райкома отраслевого профсоюза Елена Романова. 

По словам Инны Жак, участвовать в форуме пригласили педработников системы образования Бреста, членов отраслевого профсоюза с рабочим стажем не больше двух лет. «Как и учреждения образования, наша организация формирует социальную активность молодого специалиста в границах уставных задач. Открытый микрофон «Молодой педагог: начало трудовой деятельности», педагогическая гостиная «Продолжение следует?» и, конечно, «Педагогический ФЭСТ» – это инициативы Молодёжного совета городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки, которые уже стали традиционными», – продолжила председатель горкома профсоюза.

От теории к практике

Форум направлен на стимулирование творческой инициативы и профессионального роста молодых педагогов, пропаганду современных образовательных практик и распространение новых педагогических идей, а также на обеспечение открытости профессионального общения. «Это мероприятие становится всё популярнее, это почти уже региональный брендом», – отметил Носков. 

Отрадно, что содержание и формат фэста высоко оценивают молодые учителя, которые видят в таких мероприятиях реальные результаты работы Молодёжного совета городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.

«Первый год работы в школе молодому учителю даётся тяжело. Нас поддерживают школьная администрация и другие педагоги. Но мы не всё знаем о наших правах и гарантиях, которые предусмотрены городским отраслевым Соглашением, и за ответами обращаемся в городской комитет отраслевого профсоюза. Многие важные вопросы обсудят и на этом форуме. На мой взгляд, такие мероприятия помогают молодым учителям заявить о себе, поделиться творческими идеями, получить мастер-классы от опытных учителей», – высказалась учитель английского языка третьей школы Анастасия Подлеская.

Проблемы, связанные с деятельностью молодых педагогов, актуализировали специалисты из университета имени Пушкина. Кандидат педагогических наук, доцент, завкафедрой педагогики Татьяна Ковальчук выступила с докладом о развитии социальных компетенций личности, сразу поставив перед аудиторией вопрос о разрыве между теорией и практикой в педпрофессии.

Что такое компетентность, рассказал кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета иностранных языков Сергей Северин. 
Опытом работы и практикой решения возникающих проблем с молодыми педагогами поделилась участница из Минска Людмила Филиппович. 

Грани профессии

На форуме больше всего запомнился конкурс «Открой себя». Прошёл предварительный заочный отборочный тур, который включал в себя разработку буклетов в пределах тематики «Профессиональное становление молодого педагога».

На конкурсе начинающие учителя проявляли себя в трёх этапах: «Начало творческого пути», «Новой школе – современный учитель» и «Личное информационно-образовательное пространство».

Презентации конкурсантов были выразительными. Например, рассказ директора тринадцатой школы Анны Волынец о том, как молодых педагогов вовлекают в общешкольную систему гражданско-патриотического воспитания, превратился в литературно-музыкальную композицию. Впечатлили слушателей выступления учащейся Елизаветы Шульган, молодого учителя Анны Шведак и библиотекаря Анны Леванович. От этой же школы в «Педагогическом ФЭСТЕ» участвовала также начинающий педагог Наталья Очеповская. Она рассказала, как и почему выбрала эту профессию, и порадовала присутствующих прекрасным вокалом. 

Презентация Владимира Чежевского и Натальи Нестерук из десятой школы представляла собой спортивно-танцевальный номер, достойный большой сцены. 
Радостно было слушать, с какой гордостью участники говорили о выбранной профессии. «У моей семьи 120 лет педагогического стажа», – отметила Мария Мойсейчик. Владислав Жуланов из девятой школы рассказал, что ради профессии педагога даже прервал семейную традицию: четыре поколения его семьи – военнослужащие.

Плеяда победителей

Презентации участников форума показали разные грани педагогической профессии и отразили многочисленные таланты конкурсантов. 

Диплом I степени получили Виктория Головчик из двадцать шестой школы, Владислав Жуланов, школа № 9, и Александр Самойлович из пятой гимназии. Диплом II степени заслужили Мария Дубенецкая, школа № 15, Татьяна Ильютчик, школа № 30 имени Гвишиани, Наталья Очеповская из тринадцатой школы имени Хована и Екатерина Пухнаревич из городской санаторной школы-интерната. Диплом III степени у Анастасии Подлеской из третьей школы, Анны Альбиновской из гимназии № 6 имени Жукова и Ирины Сидоревич из двадцать второй школы. 

Во второй половине дня прошли мастер-классы: опытные педагоги Бреста рассказали об использовании дискуссионных методов на уроках, организации сетевого взаимодействия и роли классного руководителя в воспитательном процессе.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Молодёжный форум педагогических идей и решений прошёл в оздоровительных лагерях «Салют» и «Колос». Автор фото: Валерий ЦАПКОВ На звание лучшего претендовали 35...
 
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