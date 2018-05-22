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Немцы – главные инвесторы Брестчины в нынешнем году

23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Основными инвесторами организаций и предприятий нашего региона в первом квартале этого года стали бизнесмены Германии.


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Немцы – главные инвесторы Брестчины в нынешнем году

По сведениям областного статуправления, вложения из Германии составили 33,4 процента от всех поступивших в наш регион за этот период.

Финансовые потоки

На несколько пунктов от немцев отстали российские предприятия. Финансовые потоки от наших восточных соседей – 26, 1 процента от общего объема всех инвестиций. Предприятия Литвы заняли третью строчку – 14,6 процента. Инвесторы Польши принесли в наш регион 9,7 процента инвестиций.
В общей сложности иностранные вложения в реальный сектор экономики, за исключением банков, достигли 125,7 миллиона долларов. Прямые иностранные инвестиции составили 96, 2 процента от этой суммы, или 121 миллион.

Инвесторами выступили также субъекты хозяйствования Брестчины. В первом квартале этого года организации области инвестировали за рубеж 118,4 миллиона долларов. Большие объемы от этой суммы получили предприятия России – 97,5 процента от всех инвестиций. Эти финансовые потоки стали прямыми инвестициями за рубеж.

Успехи резидентов

Важную роль в привлечении вложений в наш регион сыграли предприятия СЭЗ «Брест». На 1 апреля 2018-го её резидентами были 75 предприятий со средней численностью работников 21 260 человек. Тем не менее потенциал для роста рабочих мест не исчерпан: только за первые три месяца предприятия СЭЗ приняли на работу на дополнительно введенные места 133 человека.

Общая выручка от реализации предприятиями товаров, работ и услуг достигла 487,1 миллиона рублей, это 114,7 процента от суммы, вырученной за такой же период прошлого года. Предприятия вывезли товаров, работ и услуг на сумму 331,6 миллиона рублей. Здесь тоже прогресс, поскольку эта цифра составила 111,7 процента от объемов прошлого года.

Чистая прибыль предприятий СЭЗ «Брест» в январе-марте – 49,9 миллиона рублей, это позволило инвестировать в основной капитал 24,7 миллиона.
Объем производства промышленной продукции, работ и услуг в фактических ценах – 471,7 миллиона рублей, а сальдо внешней торговли товарами – 57,2 миллиона долларов.

Итоги квартала

Если говорить о работе всех предприятий нашего региона, то рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг за три месяца этого года составила 8,4 процента, а рентабельность продаж – семь процентов.

Дебиторская задолженность на 1 апреля составила 2,6 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 0,6 миллиарда, или 21,3 процента от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность – 3,6 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 0,7 миллиарда, или 20,2 процента от общего объема.

 
Теги: Брест
 
 
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Основными инвесторами организаций и предприятий нашего региона в первом квартале этого года стали бизнесмены Германии. По сведениям областного статуправления,...
 
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