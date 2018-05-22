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Производство по делу о банкротстве Белоозерского завода ячеистого бетона прекращено

23.05.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Производство по делу о банкротстве производственного унитарного предприятия "Белоозерский завод ячеистого бетона" прекращено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.


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Производство по делу о банкротстве Белоозерского завода ячеистого бетона прекращено

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Временным управляющим было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с тем, что в защитном периоде задолженность перед бюджетом должником за счет средств его собственника была полностью погашена.

От кредитора, подавшего заявление о банкротстве должника (инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Березовскому району), в адрес суда поступило письменное подтверждение о погашении должником задолженности перед бюджетом.

Определением экономического суда Брестской области от 21 мая 2018 года прекращено производство по делу о банкротстве предприятия.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суд апелляционной инстанции не позднее 15 дней с момента его вынесения.

Производство по делу о банкротстве производственного унитарного предприятия было возбуждено определением экономического суда Брестской области от 16 февраля 2018 года. В отношении должника был установлен защитный период продолжительностью в один месяц - сроком до 16 марта 2018 года. По ходатайству временного управляющего защитный период дважды продлевался.

 
 
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Производство по делу о банкротстве производственного унитарного предприятия "Белоозерский завод ячеистого бетона" прекращено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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