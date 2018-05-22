На Слуцком льнозаводе прошли учения МЧС





В минувшую субботу сотрудники Слуцкого РОВД провели комплексные учения на территории ОАО «Слуцкий льнозавод».

— Данный объект очень интересен в тактическом плане, т.к. здесь имеется много мест хранения льнотресты, в больших объёмах и на больших площадях, для тушения которых необходимо использовать гораздо большее количество огнетушащих веществ по сравнению с тушением других объектов, — подчеркнули в пресс-службе Управления МЧС по Минской области.

В ходе учений Слуцкие спасатели смогли отработать широкий перечень действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС, в том числе с использованием специальной пожарно-аварийно спасательной техники. По легенде учений, из-за нарушения правил пожарной безопасности одним из работников предприятия произошло загорание шохи, наполненной льнотрестой, пламя начало стремительно распространяться, медлить было нельзя.

Первыми приняли бой члены добровольной пожарной команды завода, действия которых были оценены руководством предприятия и руководителями учений. Следом на помощь прибыли несколько подразделений Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Распространение пожара удалось остановить в застигнутых размерах, не забыли и про защиту соседних хранилищ. Условный пожар был ликвидирован.



















