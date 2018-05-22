Честная игра. Яркие примеры Fair Play белорусов, которые оценил весь мир

Спортивные соревнования обычно запоминаются победами, рекордами, достижениями атлетов. Но часть спортсменов на своем примере доказывают, что в спорте есть что-то важнее золотых медалей, трофеев и кубков.

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА

В мае 2018 года четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева получила приз за спортивное благородство от Международного союза биатлонистов (IBU). Награду белоруске вручили по итогам голосования биатлонистов, выступающих на Кубке мира. Спортсмены по достоинству оценили поступок Дарьи Домрачевой на этапе в итальянском Антхольце-Антерсельве.

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Тогда на последнем круге гонки преследования белоруска боролась за «серебро» с итальянкой Доротеей Вирер. Всю лыжную петлю биатлонистки шли вместе, но за несколько метров до финиша Дарья Домрачева в пылу борьбы случайно наехала на палку итальянки. В итоге Доротея Вирер потеряла инвентарь.

Понятно, что итальянка не могла вести полноценную борьбу за «серебро» с одной палкой. Но белоруска решила пропустить Доротею Вирер вперед, «извинившись» таким образом за свою оплошность. Сама Дарья Домрачева также не осталась без награды - у нее была «бронза».

СТЕПАН ПОПОВ

В 2015 году во время I Европейских игр в Баку белорусский самбист Степан Попов выиграл золотую награду. Он провел разрешенный болевой прием на ногу соперника и досрочно одержал победу над чемпионом мира из Азербайджана Амилем Гасымовым.

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После этого представитель Азербайджана не мог встать. Увидев это, наш спортсмен, вместо того чтобы купаться в лучах славы, поднял соперника на плечи и под овации зала перенес в раздевалку. Кадр, где Степан Попов несет Амиля Гасымова, облетел весь мир, а о самбо узнали люди, которые даже не подозревали о существовании такого вида спорта.

За свой поступок белорусский спортсмен удостоился специального диплома Fair Play.

ВЛАДИМИР САМСОНОВ

В 2005 году на турнире по настольному теннису «Europe Top 12» белорус Владимир Самсонов вышел в финал. За чемпионство наш спортсмен сражался с россиянином Алексеем Смирновым.

В решающей партии счет был 14:13 в пользу спортсмена из России. Алексей Смирнов сделал мощную подачу, и мяч задел край стола, но судья не засчитал ему очко, решив, что мяч ушел в аут. Зато касание увидел белорус. Самсонов попытался объяснить судье, что соперник попал мячом по столу, но рефери все равно назначил переигровку.

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Что же сделал Самсонов? Специально пробил мимо стола и отдал победу россиянину. На вопрос, зачем он это сделал, белорус коротко ответил: «Побеждать надо в честной борьбе». За такой поступок наш спортсмен был награжден премией World Fair Play Awards.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЬ

Особенно почетной считается награда World Fair Play Awards имени Жана Боротра, которая вручается спортсмену не за конкретный поступок, а в целом за жизнь и карьеру в духе Fair Play.

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Из белорусских спортсменов такой награды в 1983 году был удостоен легендарный борец вольного стиля троекратный олимпийский чемпион Александр Медведь.