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На время Лиги чемпионов цены на жилье в Киеве выросли в 30-45 раз, киевляне ответили флеш-мобом

23.05.2018 15:06 — Разное | Tut.by  
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Впервые в истории Киев примет финал самого престижного клубного турнира — Лиги чемпионов. 26 мая тут играет испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Поскольку событие — из ряда вон и подобные ожидаются не в ближайшую пятилетку, владельцы арендной недвижимости взвинтили цены.

Более двух тысяч болельщиков мадридского «Реала» решили сдать билеты и не посещать финал Лиги чемпионов по футболу в Киеве. Причиной стали завышенные цены на проживание в украинских отелях, сообщает russian.rt. По словам одного из руководителей сообщества фанатов испанского клуба в России, три ночи в средней гостинице обойдутся примерно в 10 тысяч долларов.

Белорусы изучают киевский ценник на Booking.com. С наблюдениями россиян соглашаются.

«Короче, апартаменты в центре Киева на след выходные пятница-воскресенье стоят 3500 долларов за ночь».

Соотечественники, проживающие в Польше, делятся:


Фото Facebook

«Цены на жилье в Киеве выросли в 30−45 раз!» — пишут болельщики, не успевшие забронировать места в приличных отелях заранее.

Впрочем, мэр Киева назвал нормой повышение цен на проживание во время мероприятий мирового уровня и фейком — новости, что кто-то из европейских болельщиков сдавал билеты из-за цен на ночлег.

«Была „сенсация“, что болельщики массово сдают билеты, потому что нет жилья или оно дорогое, и никто не летит. Большое количество людей готовы купить эти билеты, мы связались с клубами „Реал“ (Мадрид), „Ювентус“ (возможно, Кличко имел в виду английский „Ливерпуль“, который должен сыграть в финале с „Реалом“), с фан-клубами, сказали: „Пожалуйста, кто сдает билеты, дайте информацию, мы готовы купить“. Тишина. Это фейк-ньюс», — сказал Кличко в интервью ГОРДОН.

Издание утверждает, что власти Киева ожидают около 100 тысяч гостей. Из-за ажиотажного спроса стоимость аренды жилья в Киеве на 26 мая резко выросла. Однокомнатные номера в отеле поднялись в цене в среднем до 62 тысяч грн (2385 долларов), двухместные — до 120 тысяч грн (4770 долларов).

Параллельно в Киеве запустили флешмоб, цель которого — бесплатный прием у себя дома футбольных болельщиков, которые приедут в столицу на поединок года в европейском футболе, сообщает на своей странице в FacebookUkrBall. Акцию начали обычные киевляне, узнав о ценах в отелях. «Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг», — сказано в заявлении.

Напомним, в 2014-м в Минске проходил чемпионат мира по хоккею. Наши арендодатели подняли цену в 3−5 раз.

 
Теги: Минск
 
 
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