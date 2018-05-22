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Семашко: "Цены на топливо надо повышать в разумных пределах"
Цены на топливо надо повышать, в разумных пределах. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко,
— Повышение, которое было, небольшое. При этом у нас топливо стоит значительно ниже, чем в ближайших странах. Мы страна, в которой добывают лишь 1,7 млн тонн, а потребляют 7,5 млн тонн нефти — столько надо, чтобы удовлетворить народное хозяйство и население бензином и керосином. К тому же вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов — на 30 процентов. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90 процентов занимает нефть? Поэтому нам надо повышать цены, в разумных пределах, — обозначил свою позицию Семашко.
Он также напомнил: два нефтеперерабатывающих завода — в Новополоцке и в Мозыре — переживают модернизацию. Завершиться она должна к 7 ноября 2019 года. Первый проект стоит 1,64 млрд долларов, второй — 1,735 млрд долларов. Чтобы строить и обслуживать кредиты, заводы должны работать с прибылью.
— Для чего мы проводим модернизацию? Чтобы иметь конкурентоспособный продукт и повысить мощности заводов — до 12 млн тонн переработки. После модернизации глубина переработки повысится до 90−92 процентов. В советское время этот показатель был равен 54−56 процентам. То есть из тонны нефти выходило 540−560 килограммов светлых нефтепродуктов — бензина, керосина, дизтоплива. Все остальное стоило дешево, отсюда и плохая экономика. Сейчас в остатке будет лишь сухой нефтяной кокс, который можно будет сжигать. Цена нефти будет расти дальше, Россия завершит налоговый маневр, нам надо быть способными работать эффективно, — резюмировал Семашко.
Напомним, 15 мая цены на автомобильное топливо изменились в десятый раз за год: бензин и дизтопливо тогда
Накануне этого глава «Белнефтехима»
Он также заявил, что серьезных скачков цен на топливо в Беларуси не планируется. В обозримом будущем концерн продолжит политику «сдержанного роста» стоимости на уже традиционную одну копейку.
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"Мы страна, в которой добывают лишь 1,7 млн тонн, а потребляют 7,5 млн тонн нефти - столько надо, чтобы удовлетворить народное хозяйство и население бензином и...
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