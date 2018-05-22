Цены на топливо надо повышать, в разумных пределах. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, пишет «СБ Беларусь Сегодня».



Фото: «Белнефтехим»

— Повышение, которое было, небольшое. При этом у нас топливо стоит значительно ниже, чем в ближайших странах. Мы страна, в которой добывают лишь 1,7 млн тонн, а потребляют 7,5 млн тонн нефти — столько надо, чтобы удовлетворить народное хозяйство и население бензином и керосином. К тому же вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов — на 30 процентов. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90 процентов занимает нефть? Поэтому нам надо повышать цены, в разумных пределах, — обозначил свою позицию Семашко.

Он также напомнил: два нефтеперерабатывающих завода — в Новополоцке и в Мозыре — переживают модернизацию. Завершиться она должна к 7 ноября 2019 года. Первый проект стоит 1,64 млрд долларов, второй — 1,735 млрд долларов. Чтобы строить и обслуживать кредиты, заводы должны работать с прибылью.

— Для чего мы проводим модернизацию? Чтобы иметь конкурентоспособный продукт и повысить мощности заводов — до 12 млн тонн переработки. После модернизации глубина переработки повысится до 90−92 процентов. В советское время этот показатель был равен 54−56 процентам. То есть из тонны нефти выходило 540−560 килограммов светлых нефтепродуктов — бензина, керосина, дизтоплива. Все остальное стоило дешево, отсюда и плохая экономика. Сейчас в остатке будет лишь сухой нефтяной кокс, который можно будет сжигать. Цена нефти будет расти дальше, Россия завершит налоговый маневр, нам надо быть способными работать эффективно, — резюмировал Семашко.

Напомним, 15 мая цены на автомобильное топливо изменились в десятый раз за год: бензин и дизтопливо тогда подорожали на 1 копейку.

Накануне этого глава «Белнефтехима» рассказал , от чего будет зависеть цена на топливо. По словам Игоря Ляшенко, модернизация белорусских НПЗ на стоимость топлива не повлияет. Зато на ценах может сказаться рост мировых котировок на нефть после выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Он также заявил, что серьезных скачков цен на топливо в Беларуси не планируется. В обозримом будущем концерн продолжит политику «сдержанного роста» стоимости на уже традиционную одну копейку.