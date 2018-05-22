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Второй этап акции «Не оставляйте детей одних» в Дзержинском районе

23.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В течение недели в рамках профилактической акции «Не оставляйте детей одних» работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посещают учреждения здравоохранения.

В ходе беседы, они напоминают родителям, а так же их прекрасным детям о правилах пожарной безопасности: правила поведения на воде, в быту и на улице. Для родителей не перестает быть актуальной тема детского травматизма, которому так подвержены дети в летнее время.

Как много опасностей таит в себе маленькая спичка, и к каким последствиям она может привести знает каждый взрослый, но напомнить эти правила еще раз каждому ребенку не будет лишним никогда.

В детском отделении районной поликлиники, пообщавшись с родителями и их детьми и еще раз напомнив о предупреждении детской шалости с огнем можно с точностью сказать о том, что лето для этих ребят пройдет безопасно и весело.

Обращаясь к родителям, хочется еще раз обратить внимание на то, что дети - это наше будущее, наша радость и смысл жизни. В случае необходимости оставления своего ребёнка одного дома, задумайтесь о возможных непоправимых последствиях, вспомните о тех самых страшных случаях беды и никогда не думайте о том, что с Вами этого не сможет произойти. Помните о том, что профилактика детского травматизма, это бережное отношение к своему ребенку.


 
 
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В течение недели в рамках профилактической акции «Не оставляйте детей одних» работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям...
 
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