ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц провел прием граждан в Слониме

23.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц провел прием граждан в Слониме

Круг очерченных проблем, с которыми пришли на прием к министру жители Слонимского района,  в основном касался вопросов трудоустройства и занятости. Также поступили предложения по поддержке инициатив местных властей. Среди прочего был озвучен проект приобретения техники для организации учебного процесса в районном учебном заведении.

 

Как резюмировал Леонид Заяц, все поднятые проблемы важны, и органам власти всех уровней нужно очень внимательно относиться к просьбам и запросам людей. Важно эффективно и с заботой о гражданах, снимать те напряженные моменты, которые касаются того или иного региона.

В частности, сегодня на приеме побывал директор Жировичского государственного аграрно-технического колледжа. Он обеспокоен тем, что устарела материальная база учебного заведения. Руководитель попросил о помощи в приобретении новых энергонасыщенных единиц. Правильно ставится вопрос – нужно готовить кадры прямо в учебных заведениях, чтобы не переучивать на местах. Специалисты, которые выходят из этого учебного заведения, должны иметь соответствующую подготовку и, придя в сельское хозяйство, уметь уже с первого дня правильно и грамотно эксплуатировать технику. Мы сразу дали  поручение: найти возможность предоставить эти машины, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Во время рабочей поездки в Слонимский район Леонид Заяц также проведет прием граждан в ОАО «Слонимский агросервис».

 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц провел прием граждан в Слониме

 

Служба информации "ГП".

 

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Круг очерченных проблем, с которыми пришли на прием к министру жители Слонимского района,  в основном касался вопросов трудоустройства и занятости. Также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семашко: "Цены на топливо надо повышать в разумных пределах"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика