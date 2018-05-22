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Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц провел прием граждан в Слониме
23.05.2018 — Разное | Свислочская газета
Круг очерченных проблем, с которыми пришли на прием к министру жители Слонимского района, в основном касался вопросов трудоустройства и занятости. Также поступили предложения по поддержке инициатив местных властей. Среди прочего был озвучен проект приобретения техники для организации учебного процесса в районном учебном заведении.
Как резюмировал Леонид Заяц, все поднятые проблемы важны, и органам власти всех уровней нужно очень внимательно относиться к просьбам и запросам людей. Важно эффективно и с заботой о гражданах, снимать те напряженные моменты, которые касаются того или иного региона.
Служба информации "ГП".
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Круг очерченных проблем, с которыми пришли на прием к министру жители Слонимского района, в основном касался вопросов трудоустройства и занятости. Также...
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