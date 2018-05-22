Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц провел прием граждан в Слониме





Круг очерченных проблем, с которыми пришли на прием к министру жители Слонимского района, в основном касался вопросов трудоустройства и занятости. Также поступили предложения по поддержке инициатив местных властей. Среди прочего был озвучен проект приобретения техники для организации учебного процесса в районном учебном заведении.

Как резюмировал Леонид Заяц, все поднятые проблемы важны, и органам власти всех уровней нужно очень внимательно относиться к просьбам и запросам людей. Важно эффективно и с заботой о гражданах, снимать те напряженные моменты, которые касаются того или иного региона.



— В частности, сегодня на приеме побывал директор Жировичского государственного аграрно-технического колледжа. Он обеспокоен тем, что устарела материальная база учебного заведения. Руководитель попросил о помощи в приобретении новых энергонасыщенных единиц. Правильно ставится вопрос – нужно готовить кадры прямо в учебных заведениях, чтобы не переучивать на местах. Специалисты, которые выходят из этого учебного заведения, должны иметь соответствующую подготовку и, придя в сельское хозяйство, уметь уже с первого дня правильно и грамотно эксплуатировать технику. Мы сразу дали поручение: найти возможность предоставить эти машины, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.



Во время рабочей поездки в Слонимский район Леонид Заяц также проведет прием граждан в ОАО «Слонимский агросервис».







Служба информации "ГП".