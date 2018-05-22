Пять причин навестить Ветку в Год малой родины





Город на берегах Сожа основан в 1685 году бежавшими из Центральной России староверами. Название со смыслом – малая ветвь Москвы. Неудивительно, что главная площадь города называется Красной.

ПОСЕТИТЬ СТОЛИЦУ СТАРОВЕРОВ

Коллекция икон ветковской иконописной школы известна далеко за пределами Беларуси. Писались они в древних православных дореформенных традициях на доске из тополя. Отличительная черта – обилие цветов и листьев роз и яблонь в орнаменте.

В семьях старообрядцев всегда было много книг. Некоторые «старадрукі», т. е. старопечатные книги, переписывали от руки еще в начале прошлого века. В Гомельском филиале музея хранится редчайший экспонат – Евангелие XVI века из слободы Косицкой.

Гордятся в ветковском музее и редкой коллекцией самоваров – от крошечного походного до огромного в виде вазы. Культура семейного чаепития в Ветке почиталась особо. Воду для самовара брали из реки Сож, которая считалась самой чистой в Европе.

2. ПРОЙТИ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Прогуляйтесь по тихим улочкам, полюбуйтесь ажурными ставнями и наличниками. Старые кварталы – музей под открытым небом. Местные жили «заможна», строили большие дома с множеством хозпостроек. В каждом дворе обязательно была баня с резными воротами. Каждый рисунок имел свой смысл – показывал статус хозяина, защищал от злых сил, привлекал в дом достаток и счастье.

Как и в иконописи, ветковская школа резьбы по дереву славилась далеко за пределами Гомельщины. Самые красивые резные ворота в центре города на Красной площади – у дома купца Грошикова. Здесь теперь Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций.

3. ПОБЫВАТЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВЕКОВ

Поселок Хальч стоит в знаковом месте. Издревле легендарные родимичи селились на огромном песчаном мысе на реке Сож. Про такие места говорят, что здесь особая энергетика.

На раскопках древних стоянок археологи находили керамику, наконечники стрел, украшения первого тысячелетия до нашей эры. Сохранилось и хорошо обжитое городище времен ранней Киевской Руси. Все эти свидетельства славной истории можно увидеть в экспозициях музеев Гомеля и Ветки. Здесь вообще сохранилось много курганных могильников – больше, чем где бы то ни было в Европе.

Архитектурная достопримечательность Гомельщины – усадьба помещиков Халецких. Она до наших дней сохранилась в первозданном виде. «Маёнтак» по-своему уникальный: первый этаж поместья – каменный, а второй – деревянный. После революции в усадьбе была колония для беспризорников, потом – тюрьма НКВД, клуб, колхозная контора. Сегодня здание дворца-усадьбы – филиал Гомельского областного краеведческого музея.

Когда-то в поселке были костел и монастырь иезуитов, а также винокурня, но они не пережили войны.

4. УЗНАТЬ, ГДЕ ЖИЛ ГОСПОДИН НЕТ

Самый знаменитый уроженец Ветковщины, как его назвали на Западе, Господин Нет – Андрей Громыко. Он родился в нескольких километрах от Ветки – в деревне Старые Громыки.

Довоенная жизнь будущего министра иностранных дел СССР связана с Беларусью. Он учился в профтехшколе в Гомеле, затем в столичном институте и аспирантуре. На Минщине учительствовал, а в середине 30-х годов прошлого века перебрался в Москву.

От деревни осталось только кладбище, где похоронен отец Андрея Андреевича. Кстати, среди проектов Союзного государства есть и такой – снять о Громыко фильм. Гомель и Ветка дадут возможность хороших натурных съемок.

Между тем на Ветковщине, в селе Неглюбка, родился еще один известный дипломат – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко.

Неглюбские красно-белые рушники неоднократно отмечались золотыми медали на международных выставках в Европе и Америке

5. КУПИТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ РУШНИКИ







На Ветковщине верят в чудеса. Вы услышите про то, как прапрадедушки встречали в лесу необыкновенных вестниц – девушек в белых одеждах. Они могут одарить каким-нибудь волшебным предметом вроде рога изобилия или скатерти-самобранки. А еще – предупредить о грядущих бедах, излечить от болезней.

Старики любят рассказывать, что раньше здесь водились диковинные существа. Есть поверье, что в дремучих лесах водилась птица Феникс, защищала местный народ от разных бед и напастей.

Неудивительно, что в Ветке так много изображений птиц – и на резных деревянных наличниках изб, и на орнаментах рушников. Особенно известны рушники из агрогородка Неглюбка. Как и знаменитые слуцкие пояса, они признаны национальной историко-культурной ценностью.

Дорогие друзья!

Ветковщина – необыкновенный, волшебный край, который мы бережем и которым гордимся. Этот уголок Гомельщины завораживает своей красотой, неторопливостью и размеренностью жизни, мудростью и теплотой сердец местных жителей. Каждый, кто посещает наши места, непременно становится дорогим гостем.

Добро пожаловать в наш удивительный и неповторимый край!

Председатель Ветковского районного

исполнительного комитета Олег Архипенко

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

На машине от Москвы до Ветки – почти 700 км, восемь часов пути. От Минска – 310 км, ехать четыре часа.

На поезде или автобусе можно доехать до Гомеля, на это уйдет около 12 часов. Цена ж/д билета – от 3 тысяч российских рублей, на автобусе – 1,5–2 тысячи.

Маршруткой из Гомеля до Ветки – 40 минут. Билет стоит 45 рублей.

Проживание в гостиницах или агроусадьбах – от 1,6 тысячи российских рублей за сутки.

Герман МОСКАЛЕНКО