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Праздник талантливых школьников Миорщины "Звездная россыпь" отгремел в РДК

23.05.2018 — Разное | Міёрскія навіны  
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Праздник талантливых школьников Миорщины "Звездная россыпь" отгремел в РДК Районный праздник для одарённых и талантливых школьников «Звёздная россыпь» стал доброй традицией. Ежегодно в мае в стенах РДК встречаются лучшие из лучших — победители и призёры областных и республиканских олимпиад и соревнований. С ними приходят их учителя и тренеры. В торжественной обстановке всех чествуют. 

В ЗРИТЕЛЬНОМ зале яблоку негде упасть. Дети нарядные. Торжественность встречи чувствуется во всём.
Как всегда много почётных гостей. В их числе заместитель председателя райисполкома Татьяна Стальмачёнок, председатель районного Совета депутатов Мария Банифатова, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Жук, его заместитель Галина Гурьева, председатель районной Праздник талантливых школьников Миорщины "Звездная россыпь" отгремел в РДК организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Алла Смертьева и председатель районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Елена Шамёнок. Из их рук школьники получали награды.
 ТАК, одной из лучших на областном этапе олимпиады по белорусскому языку стала Вероника Закревская из средней школы №2. Вернулась с дипломом третьей степени.


Ученик Заутьевской школы Павел Гвоздовский заработал диплом третьей степени на областном этапе олимпиады по трудовому обучению.
С дипломом второй степени по белорусскому языку вернулась с научно-практической конференции учащихся области «Эврика» Ксения Богданова из Новопогостской школы.


Праздник талантливых школьников Миорщины "Звездная россыпь" отгремел в РДК НАГРАЖДАЛИ отличников по итогам прошлого учебного года. Их больше всего в средней школе №3 имени Егора Томко. Вручали подарки победителям и призёрам творческих конкурсов, конференций и спортивных соревнований. Вот на сцену поднялась Вероника Жилевич из Дворносельской школы. В своей возрастной категории она победила в республиканских соревнованиях по выполнению нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь среди учащихся учреждений общего среднего образования сельской местности. Учащиеся Повятской школы Ренат и Полина Швед опередили всех в областной культурно-экологической акции «Сбережём зелёную ель». Не было равных на областном этапе спортивно-массового мероприятия «300 талантов для Королевы» Устине Ясинской из СШ №2. Всего 12 призёров.


ЗАВЕРШИЛСЯ районный этап республиканского поэтического конкурса «Счастье жить в мирной стране». Победили Анастасия Родионова, Александра Грецкая и Валентина Мизер (СШ №2), Лиана Шульга и Владислав Алексеев (СШ №3 имени Е. Томко), Вячеслав Кукуть (Дворносельская школа), Кристина Ринкевич (Повятская школа), Иван Ковалевский (Дисненская школа), Александра Синица (Турковская школа), Елизавета Щербицкая (Слободская школа) и Дарья Томашевич (Узмёнская школа).


Праздник талантливых школьников Миорщины "Звездная россыпь" отгремел в РДК Звучали со сцены имена тех, кто добился успехов в спорте. Например, Ольга Конах из Дисненской средней школы победила в спартакиаде области по метанию копья. Светлана Кезик из Повятской стала второй в первенстве области по бегу на два километра и в спартакиаде ДЮСШ по бегу на три километра.


Праздник талантливых школьников Миорщины "Звездная россыпь" отгремел в РДК ПРИГЛАШАЛИ на сцену воспитанников тренера по боксу Сергея Алисеенко. Тех, кто выбился в призёры областного первенства. Чествовали призёров первенства области по киокушинкай карате-до. В их числе Евгений Гракович — он занял первое место по ката.


Много и заслуженно говорили о волейболистках — воспитанницах тренера Владимира Вишнякова. Они призёры многочисленных встреч разных уровней. Одна из них — Ксения Жук — победила в номинации «Спортсменка года». Её заслуги впечатляют: заняла второе место в республиканском первенстве по пляжному волейболу, два третьих — в первенстве области на «Олимпийских днях молодёжи» и в первенстве области. Список можно продолжать. Говорили много хороших слов о тренере по футболу Олеге Григоровиче.


P.S. Во время праздника в перерывах между награждениями выступали юные солисты, танцоры и гитаристы. Судя по овациям, всем понравилось. 

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Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

 
 
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 Районный праздник для одарённых и талантливых школьников «Звёздная россыпь» стал доброй традицией. Ежегодно в мае в стенах РДК встречаются лучшие из лучших —...
 
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