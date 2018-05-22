"Хочу торговать на рынке форекс. Как начать?". Эксперты о том, как не прогореть и не попасть на мошенников

Рынок форекс регулируют в Беларуси уже почти три года, однако у белорусов отношение к международному финансовому рынку остается неоднозначным. Не добавляют доверия и истории про мошеннические компании. Например, белоруска Лариса пострадала от деятельности форекс-компании Trade12 и сейчас пытается вернуть свои 4800 долларов. «У меня еще маленькая сумма, у других были в десятки раз больше», — рассказывает женщина. FINANCE.TUT.BY вместе с экспертами разбирался, что делать, если появилось желание стать брокером, и почему «двух часов в день» для большого заработка недостаточно.



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С чего начать торговлю на рынке форекс

На рынке форекс клиент совершает операции, пытаясь заработать на росте либо падении цены какого-либо инструмента. Выглядит это так: человек анализирует рынок и решает, что с сегодняшнего дня пара евро-доллар будет расти. Он открывает позицию на покупку, после чего формируется прибыль либо убыток, — этот результат фиксируют в конце дня.

— Человеку, который не слышал, что такое форекс, первым делом нужно посмотреть обучающие курсы или почитать соответствующие статьи. С их помощью он поймет, что это за рынок, и с чем его едят, — рассказывает Александр Приходько, начальник отдела по работе на внебиржевом рынке форекс МТБанка.

На разных площадках есть определенные инструменты, с которыми можно работать — это классические валютные пары, например, евро против доллара, драгметаллы, биржевые товары, как нефть или газ, фондовые индексы и акции, биткоин против доллара. Новичкам рекомендуют начинать с валюты, по ней меньше издержки.

Если человек выбирает пару биткоин против доллара, он не становится владельцем определенного количества криптовалюты, а получает возможность зарабатывать на росте или падении цены. «Чтобы купить биткоин, человеку нужно найти надежного контрагента, и порой это тяжело сделать. Также есть сложности с выводом криптовалюты в реальные деньги», — поясняет Александр Приходько. Аналогичный принцип распространяется на акции — если клиент хочет купить ценную бумагу, ему нужно приобрести ее в банке и заплатить комиссию в 5−10% от суммы операции. На форекс-площадке человек только следит за их ростом или падением.

Следующий шаг после теории — изучение платформы, в которой будут совершаться операции. «Сейчас век высоких технологий, и рынок форекс, как любой другой финансовый рынок, очень сильно на этом завязан. Есть отдельные программы для компьютеров и мобильных устройств, которые позволяют контролировать рынок и совершать операции, покупать и продавать валюту либо другие активы», — объясняет специалист.

Затем нужно открыть учебный демо-аккаунт. Клиент сам себе выбирает сумму, которая будет на нем находиться, и без рисков тренируется. «Человек делает все то же самое, что с деньгами реальными, только с виртуальными. Он набивает руку и учится анализировать рынок», — поясняет специалист. Демо-счета доступны на многих площадках, но у них могут быть разные условия пользования, например, ограниченный срок действия. После тренировок можно открыть стандартный аккаунт и пополнить его на определенную сумму.

— У нас минимальный остаток на аккаунте — 20 долларов. Если остается меньшая сумма, то аккаунт блокируется. Чтобы выполнять правила управления рисками и полностью реализовывать свои торговые идеи, мы рекомендуем пополнять счет от ста долларов. Если клиент хочет ощутить реальный результат, то от пятисот и выше.

На рынке форекс используется такое понятие, как маржинальное плечо — совершение операций с использованием кредитных средств. «Если на аккаунте есть сто долларов, то эти деньги используются как обеспечение клиента, поэтому брокер позволяет совершать операции на большую сумму. Имея сто долларов, можно использовать десять тысяч», — поясняет специалист.

Работая с белорусскими форекс-компаниями, банками или небанковскими кредитно-финансовыми организациями, клиенты освобождаются от уплаты подоходного налога. Эта льгота действует до марта 2019 года. Доход в форексе формально ничем не ограничен, уйти «в минус» тоже можно — в международной практике такие примеры есть.

«Бывают ситуации, когда после выходных рынок открывался с так называемым „гэпом“ — разрывом котировок, и в итоге позиция клиента закрывалась с большим убытком, чем он рассчитывал», — рассказывает Александр Приходько. Однако в Беларуси требуют, чтобы брокеры страховали клиентов, поэтому убыток ограничивается имеющимся капиталом. Но на всякий случай лучше уточнять этот момент заранее на конкретной площадке.

«У кого высокая зарплата, тот может побаловаться тысячей или двумя»

— Деятельность на международном рынке форекс относится к высокорискованным видам деятельности. Более высокая доходность сопровождается более высокими рисками, но не наоборот. Если вы возьмете на себя больше рисков, кажется, будто сможете удвоить или утроить капитал, но это далеко не так, — рассказывает финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast Александр Муха.

Эксперт считает, что две самые важные вещи для начинающего трейдера — использовать демо-счета на первых порах и постоянное обучение

— Чтобы зарабатывать на рынке форекс, не обязательно быть специалистом с экономическим образованием, важно иметь тягу к знаниям. Разумеется, нужно следить за новостями рынка, которые тоже могут оказать существенное влияние на динамику курса. Чтобы оперативно на них реагировать, в идеале стоит хорошо знать английский язык.

Также важна психологическая устойчивость, чтобы не паниковать при убытках, говорит эксперт. «У каждого трейдера своя модель торговли, и важно, чтобы эта модель совпадала с его психологическим состоянием — кто-то предпочитает агрессивную торговлю, кто-то выступает за надежность», — объясняет Александр Муха.

Когда человек переходит на реальную торговлю, то желательно начинать с небольшого кредитного плеча, «хотя бы одного к трем».

— Это позволит ощутить вкус реальной торговли и не потерять свой капитал. Низкое плечо — это один из элементов системы управления рисками, а при использовании высокого плеча относительно небольшое движение рынка в противоположную сторону может привести к убыткам.

Что касается сумм, то здесь все индивидуально, но это должны быть деньги, которые человек не боится потерять.

— Кто-то и сто долларов пожалеет потерять, а у кого высокая зарплата, тот может побаловаться тысячей или двумя. Если вы хотите видеть доход, который позволит обеспечить существенную прибавку, речь должна идти о приличных сбережениях. Мой ответ — не менее десяти тысяч долларов.

Александр Муха советует взвешенно и аккуратно воспринимать заявления о том, что «можно пару раз в день нажимать на пару клавиш и получать много денег».

— Это работа, которая требует знаний и усилий. Я не согласен с иллюзией, что сто долларов можно превратить в десять тысяч на коротком временном отрезке. Может быть, такие случаи есть, но лучше подобные мысли сразу исключать и настраиваться на серьезную работу. Даже если рассматривать эту деятельность как дополнительную прибавку, идеальный вариант — когда вы погружены в рынок и можете в любое время проанализировать новостной фон, сделать технический анализ котировок или изучить действия фундаментальных факторов.

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