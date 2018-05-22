"С алкоголем выручка выросла на треть". Как льготы по указу президента помогают бизнесу на селе

Для белорусов, которые хотят открыть бизнес на селе, с этого года ввели послабления. Власти разрешили, к примеру, торговать алкоголем в магазинах площадью меньше 50 «квадратов», снизили налог на прибыль до 6%. Те, кто уже воспользовался льготами, говорят, что вести бизнес стало действительно легче: теперь проще с проверками, и выручка выросла. FINANCE.TUT.BY побывал в Пуховичском районе и поговорил с бизнесменом, который благодаря послаблениям открыл два магазина на селе.





C 1 января этого года ИП и юрлица могут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Это предусмотрено президентским указом № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Послабления в работе будут действовать для них до 31 декабря 2022 года. Из льгот — прибыль от реализации товаров и услуг облагается налогом на прибыль в 6%; освобождение от налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности; обороты по реализации товаров и услуг на селе и в малых населенных пунктах освобождаются от налога на добавленную стоимость и другие. Юрлица также теперь могут продавать алкоголь в деревенских магазинах с торговой площадью меньше 50 квадратных метров.

«Самый большой плюс — это разрешение на продажу алкоголя в магазинах»

В каждой из областей определили списки населенных пунктов, в которых будут действовать льготные условия работы ИП и предприятий на селе. В Минской области послабления для бизнеса ввели в некоторых деревнях Борисовского и Пуховичского районов.

Бизнесмен Вячеслав Дерушко из Марьиной Горки один из тех, кого заинтересовал 345-й указ. Его семья уже владела несколькими магазинами и кафе в Пуховичском районе до появления документа с послаблениями для бизнеса на селе. Но благодаря принятому указу семья открыла еще два магазина. Совсем скоро заработает ресторан с караоке и еще один торговый объект.

— Бизнес основал мой отец еще 20 лет назад, — рассказывает Вячеслав. — Он был в десятке первых предпринимателей в районе и открыл первый продуктовый магазин, который называется «Спадчына». Потом к нему он пристроил кафе.





Изначально кафе предприниматель открыл для того, чтобы кормить своих работников. Но оно пользовалось большой популярностью у жителей и со временем переросло в бизнес.

— Потом отец открыл второй, третий магазин, четвертый. Сейчас это уже небольшая сеть продуктовых магазинов, — говорит Вячеслав. — С 2010 года отец передал мне дела, и я стал директором. Папа сейчас больше занимается лошадьми. У него есть, как он называет, ранчо, две лошади и пони. Пока это хобби, но, кто знает, может, потихоньку станет бизнесом.

В сентябре прошлого года Вячеслав узнал про 345-й указ, который обещал послабления для бизнеса на селе.

— Мы три года стояли на месте, не развивались, был кризис. Было и нам финансово тяжело, и людям. Когда почувствовали, что экономика начинает стабилизироваться, решили, что пора что-то делать. А тут еще и указ. Самый большой плюс, который он нам давал, — это разрешение на продажу алкоголя в магазинах, площадь которых меньше 50 «квадратов». У нас таких два. 1 января 2018 года у нас уже была лицензия. Это нам сразу дало повышение выручки на 30%.





Кроме лицензии на алкоголь, 345-й указ разрешил открывать магазины в зданиях, не меняя их целевого назначения.

— К примеру, в деревне Блужа мы открыли магазин в здании бывшей столовой, — говорит бизнесмен. — Также нам помог декрет № 7, который упростил санитарные нормы и отменил огромное количество проверок. У нас кафе «Спадчына» попало под придорожный сервис. Проверки перед чемпионатом мира по хоккею были каждую неделю. Вопросы были по меню на английском языке, сувениры должны были быть. Теперь обещают, что проверок не будет. Даже на кухнях кафе и ресторанов допускается другое оснащение, можно расставлять оборудование, как нам удобно.

Несмотря на то что магазины, кафе и ресторан не попали под налоговые льготы, Вячеслав доволен изменениями.

— Деревни, в которых наши магазины, не вошли в перечень населенных пунктов, где будут налоговые льготы. Во-первых, власти выбрали населенные пункты с очень маленьким количеством проживающих. Во-вторых, здания, которые будут дешево сдавать в аренду, — в ужасном состоянии, я их смотрел. Бизнесмену и даром не надо такое. Даже со льготами по налогам и с низкой арендой это невыгодно.





«Хотим еще, чтобы приезжали люди из Минска, у нас дешевле»

В январе бизнесмен поставил план открыть три продуктовых магазина и ресторан до 1 июня. Уже в феврале заработал один из намеченных магазинов, в марте — второй.

— 25 мая мы планируем открыть ресторан, а 30 мая — еще один продуктовый магазин, — рассказывает Вячеслав. — Но продуктовый магазин уже на ИП. Указ позволяет предпринимателям получить лицензию на алкоголь. Раньше нельзя было. По плану мы все успеваем сделать.

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В здании, где совсем скоро заработает ресторан и караоке, раньше была прачечная. Ремонт здесь сделали за три месяца. Кстати, здание бизнесмен пока арендует, но через 3 года планирует выкупить.





— Решили рискнуть. Открытие ресторана требует больших вложений — ремонт, оборудование. Чтобы подстраховаться, открыли еще магазины, добавили в нашу сеть, увеличили оборотку. Пришлось взять кредит на 245 тысяч рублей. У нас хорошая кредитная история, нам банк без вопросов дал под залог.

Вячеслав считает, что ресторан в Марьиной Горке будет востребованным, ведь мест для отдыха там не так уж и много.





— Общепит хромает. Плюс у нас в Марьиной Горке нигде нет заведений, где можно провести детские мероприятия. У нас есть детское меню. Мы планируем проводить в том числе детские праздники с клоунами и аниматорами, — рассказывает владелец ресторана. — У нас будет обеденное меню, цена — 5−6 рублей. В районе у нас население 70 тысяч человек. Думаю, ресторан будет востребован. Но мы хотим еще, чтобы приезжали люди из Минска. Потому что у нас дешевле и, наверное, уютнее. К примеру, банкетное меню у нас будет стоить 55 рублей на человека. Мы уже договорились с перевозчиками, можем даже привезти и увезти в Минск.

Бизнесмен говорит, что не надеется, что первый год работы ресторана и караоке даст ему какой-то доход, хотя уже желающих провести там праздник и просто отдохнуть много.

Помимо того что новые магазины и ресторан с караоке открывают новые возможности для жителей Марьиной Горки и деревень, где они заработали, это еще и новые рабочие места.





— Мы планируем создать 28 рабочих мест. В ресторане 20 и в магазине 8, — делится Вячеслав. — Штат почти укомплектован, не хватает только официантов, но списки желающих уже есть. Персонал наш сейчас в Минске на обучении.

К слову, текучесть кадров в магазинах и кафе совсем небольшая.

— Мы стараемся работников стимулировать работать, поддерживать. Даже в кризисы, когда выручка падала, а зарплата продавцов от нее зависит, премировали, помогали. Продавцы у нас зарабатывают от 450 до 800 чистыми.





«Как открылся новый магазин, у нас выручка упала»

Вячеслав говорит, что перед тем как открыть магазин в деревне, нужно обязательно изучить, какая численность населения и сколько в среднем человек может потратить. К примеру, в деревне Новоселки, где находится один из магазинов бизнесмена, около 800 жителей. Несмотря на то что это не единственный торговый объект в населенном пункте, продажи идут неплохо. Особенно с тех пор, как в ассортименте появился алкоголь.





— Люди приходят как когда. Бывает и 100 человек за день, — рассказывает продавец. — Хорошо, когда дачный сезон, приезжают люди из городов. С конца июля до конца сентября выручка вырастает на 80% в сравнении, скажем, с февралем. Сейчас многие берут мороженое, напитки. Спиртное пользуется спросом, замороженное мясо возим на шашлык.

Жители деревни говорят, что довольны магазином — и ассортимент, и цены устраивают.





А вот продавцы магазина райпо соседством с частником не очень довольны.

— Власти говорили, что частникам нужно запретить торговать спиртным, ограничить, а теперь с января разрешили, — жалуется продавец. — У нас очень упал товарооборот. На процентов 40 точно упал. Люди стали меньше заходить. Это отражается и лично на моей зарплате. Она ведь от продаж зависит — какая выручка, такая и зарплата. У нас в магазине ассортимент не хуже, товары качественные и многие дешевле.



Магазин райпо

Вячеслав недавно открыл продуктовый и в еще одной деревне — Блужа. Продавец говорит, что самым большим спросом пользуются продукты первой необходимости — молоко, хлеб, колбаса.

— Жители говорят, что им не хватает строительных материалов, они очень нужны. Всяческих товаров для огорода, семян тоже не хватает, — рассказывает продавец. — У нас есть в продаже немного товаров хозгруппы, но семян не завозили. Ведь на них спрос в январе и феврале, а мы открылись только недавно. В следующем году, наверное, завезут.



Магазин семьи Вячеслава

В деревне также есть магазин райпо. На дверях магазина висит объявление «Требуются продавцы». Неужели работников не хватает?

— Нет, просто мы увольняться собираемся, — говорит одна из продавщиц. — Как открылся новый магазин, у нас выручка упала. Зарплата стала 200 рублей. За эти деньги работать не хотим.

Вячеслав говорит, что в перспективе он хочет сделать сеть из десяти магазинов. Тем более что ресурсы для этого у него имеются.

— У нас четыре собственные машины, чтобы возить товар, три товароведа, — перечисляет бизнесмен. — Есть куда расти.

«Услуги пока на село „не пошли“, многие выжидают, остерегаются»

Вячеслав Дерушко — не единственный, кто заинтересовался развитием бизнеса из-за послаблений, рассказывает заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Валадько. Местные власти уже провели 15 встреч с индивидуальными предпринимателями и юрлицами всего района, разъяснили, что и как будет действовать.



Александр Валадько

— Сегодня около 10 юридических лиц готовы работать в новых условиях, — говорит Александр Валадько. — Это бизнес, связанный с торговлей. Услуги пока на село не пошли. Многие выжидают, остерегаются. Мы предложили в аренду здания, где раньше были магазины Пуховичского районного потребительского общества, но закрылись из-за неэффективной работы. Нет смысла строить новое, аренда минимальная плюс низкие налоги. За счет этого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут работать и развиваться в сельской местности.

По наблюдениям местных властей, частники не хотят развивать бизнес в населенных пунктах с населением до 150 человек. Отметим, что во многих деревнях, в которых действуют льготные условия для бизнеса, как раз небольшая численность населения. Пойдет ли туда со временем бизнес — открытый вопрос.