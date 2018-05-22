ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня стал крупнейшим налогоплательщиком Минска

Самый большой задекларированный в Минске доход за 2017 год составил Br58,9 млн, пишет БелТА со ссылкой на заместителя начальника ИМНС по Минску, начальника управления налогообложения организаций Ольгу Кишко. Уплаченный с этой суммы налог составил около Br7 млн.





По информации TUT.BY, самым крупным налогоплательщиком снова стал ИТ-предприниматель и инвестор Виктор Прокопеня. Это не первый раз, когда Прокопеня попадает в новости благодаря размеру уплаченных налогов — за последние 10 лет он минимум пять раз платил больше, чем любое другое частное лицо.

Уплаченный всеми налоговыми резидентами Беларуси подоходный налог составляет Br4,3 млрд. Чтобы собрать эту же сумму, хватило бы 620 предпринимателей уровня Виктора Прокопени.