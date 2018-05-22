Пользователей Amazon банят «навечно» за частые возвраты покупок

Одним из плюсов приобретения товаров на Amazon всегда были демократичные условия их возврата. Однако злоупотреблять ими не стоит: теперь пользователей, которые слишком часто отказываются от покупок, могут без какого-либо предупреждения пожизненно лишить возможности делать заказы в интернет-магазине, пишет BGR.





Некоторые пользователи Amazon уже получили электронные сообщения, согласно которым платформа деактивировала их аккаунты из-за слишком большого количества возвратов. Кому-то из них удалось восстановить аккаунты. Стоит отметить, что это весьма жёсткие меры для компании, которая славится гибкой политикой обслуживания клиентов.

«Мы стремимся сделать Amazon как можно более удобной для всех, но в редких случаях условиями площадки начинают злоупотреблять. Нам нелегко делать подобные решения, но так как в мире у нас более 300 млн покупателей, иногда мы вынуждены принять меры, чтобы обеспечить качественный сервис», — отметили в Amazon.

Пострадавших пользователей больше беспокоит не сам факт блокировки, а то, что зачастую это происходит без каких-либо предупреждений: электронные уведомления Amazon высылает не всем из них, а лишь выборочно. По словам бывшего менеджера компании, бан можно получить за частые запросы на возврат денег, отказ от неподходящих товаров или нарушение иных правил, таких как получение вознаграждения за отзывы. В большинстве случаев аккаунты кандидатов на отключение выявляют компьютерные алгоритмы, а окончательное решение принимают сотрудники Amazon.