Инвестируем в акции APPLE.INC





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:

Apple Inc. — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала уникальную репутацию, сравнимую с культом, в индустрии потребительской электроники. Компания занимает первое место в мире по рыночной капитализации.

Штаб-квартира – в Купертино, штат Калифорния.

Основание – 1 апреля 1976.

Основатели – Стив Возняк, Стив Джобс и Рональд Уэйн.

Ключевые фигуры:

генеральный директор – Тим Кук;

председатель совета директоров – Артур Левинсон.

Отрасль – электроника, информационные технологи.

Рыночная капитализация:

924,78 млрд. долл.

Ставка дивидендов (Доходность):

2,92 (1,55%).

Бета-коэффициент:

1,25.

Акции в обращении:

4,92 млрд.

Коэффициент "цена/прибыль" (Прибыль на акцию):

18,12 (10,38).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СВОДКА

Компания основана в Калифорнии Стивом Джобсом , Рональдом Уэйном и Стивом Возняком , собравшими в середине 1970-х свой первый персональный компьютер на базе процессора « MOS Technology 6502 ».

Первым массовым персональным компьютером, выпускавшимся миллионами экземпляров, стал компьютер Apple II . В конце 1970-х и начале 1980-х годов «Apple II» и их клоны были самыми распространёнными в мире персональными компьютерами.

В 1984 году фирма Apple впервые представила новый 32-разрядный компьютер Macintosh. В дальнейшем выпуск компьютеров этой серии стал основным бизнесом компании.

Традиционно «Apple» имела сильные позиции в сегментах правительственных и образовательных организаций, а также в издательском бизнесе и дизайне, впоследствии в музыкальной индустрии. Раньше других разработчиков «Apple» ввела в широкий обиход графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь .

К концу 1990-х годов дела Apple резко ухудшились, к 1997 году убытки за два года составили $1,86 млрд. Ситуация изменилась с возвращением в 1997 году Джобса. Apple стала постепенно открывать для себя новые, не связанные непосредственно с компьютерной техникой, рынки.

В 2001 году компания представила аудиоплеер iPod , быстро приобретший популярность.

В 2003 году компания открыла iTunes Store – популярный онлайн-супермаркет цифрового аудио-, видео- и игрового медиаконтента.

А в 2007 году вышла на рынок мобильных телефонов с сенсорным смартфоном iPhone .

В 2010 году на рынок был выпущен планшетный компьютер iPad .

Производство iPod , iPhone и iPad , пользовавшихся высоким спросом по всему миру, кардинальным образом улучшило финансовое положение Apple, принося компании рекордную прибыль. В августе 2011 года Apple впервые стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации , обойдя нефтяную компанию ExxonMobil , до конца года они ещё не раз менялись местами, однако с января 2012 года Apple удалось надолго закрепиться на первой строчке. В августе 2012 она стала самой дорогой компанией в истории, побив установленный в декабре 1999 г. рекорд Microsoft . 13 ноября 2014 года вновь Apple побила свой рекорд, её капитализация составила $663,43 млрд.

В 2013 году корпорация Apple первой начала серийное производство 64-битных чипов ARM-архитектуры , выпустив 64-битный двухъядерный микропроцессор Apple A7 .

В 2014 году корпорация представила своё первое персональное, носимое устройство – Apple Watch .

В 2016 году на ежегодной конференции WWDC-2016 корпорацией Apple анонсировано, что устройства бренда будут работать по принципу оконечного шифрования: информация будет кодироваться на устройстве, которое её передает, и декодироваться принимающим гаджетом.

Летом 2018 года корпорация Apple планирует представить свой проект «Марципан» по созданию единого набора приложений для iPhone, iPad и Mac. Каталог приложений App Store станет мультиплатформенным – с приложениями будет удобно работать с любого устройства.

ДЕРЖАТЕЛИ АКЦИЙ

Основными держателями акций Apple являются крупные инвестиционные фонды и банки.

Организационное владение: 66,06%

10 ведущих организаций: 27,84%

Владение взаимными фондами: 29,85%

Топ-10 из них представлены в следующей таблице:





Стоит отметить, что Apple, как и большинство крупных публичных компаний, имеет очень значительный free float, то есть долю акций, которая свободно обращается на рынке и держателями является очень широкая группа людей, фондов, организаций.





ФИНАНСОВАЯ СВОДКА

Доходы Apple Inc в 2017 финансовом году выросли на 6,30% по сравнению с 2016 финансовым годом (до 229,23 млрд. долл.). Чистая прибыль выросла на 5,83% (до 48,35 млрд. долл.).

В целом компания показывает стабильный рост по всем основным финансовым показателям (причем превышающий средний рост по компаниям сектора экономики)

Таблица представляеет основные финансовые показатели и общую динамику этих показателей с 2008 по настоящее время:





Справочно :

Коэффициент валовой маржи – это отношение величины валовой прибыли к выручке. Иными словами он показывает, какую прибыль мы получим с одного доллара выручки.

Коэффициент операционной маржи – это отношение величины операционной прибыли к выручке.

РЕЗЮМЕ

Apple Inc. – американская транснациональная корпорация работающая в бурно развивающейся отрасли, а так же проводящая исследования и разработки в наиболее переспективных направлениях, что задает основу для диверсификации доходов.

Компания имеет хорошие показатели и динамику прибыли и финансовой устойчивости и стабильности.

Обобщая все вышесказанное, с фундаментальной точки зрения, можно рассматривать Apple Inc., как объект долгосрочного инвестирования и рассматривать снижения курса акций, как технические коррекции дающие возможности для поиска менее рискованных точек вхождения в данную бумагу.