ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвестируем в акции APPLE.INC

23.05.2018 14:40 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Инвестируем в акции APPLE.INC

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:       

Apple Inc.американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала уникальную репутацию, сравнимую с культом, в индустрии потребительской электроники. Компания занимает первое место в мире по рыночной капитализации.

Штаб-квартира – в Купертино, штат Калифорния.

Основание – 1 апреля 1976.

Основатели – Стив Возняк, Стив Джобс и Рональд Уэйн.

Ключевые фигуры:

генеральный директор – Тим Кук;

председатель совета директоров – Артур Левинсон.

Отрасль – электроника, информационные технологи.

Рыночная капитализация:

924,78 млрд. долл.

Ставка дивидендов (Доходность):

2,92 (1,55%).

Бета-коэффициент:

1,25.

Акции в обращении:

4,92 млрд.

Коэффициент "цена/прибыль" (Прибыль на акцию):

18,12 (10,38).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СВОДКА

Компания основана в Калифорнии Стивом ДжобсомРональдом Уэйном и Стивом Возняком, собравшими в середине 1970-х свой первый персональный компьютер на базе процессора «MOS Technology 6502».

Первым массовым персональным компьютером, выпускавшимся миллионами экземпляров, стал компьютер Apple II. В конце 1970-х и начале 1980-х годов «Apple II» и их клоны были самыми распространёнными в мире персональными компьютерами.

В 1984 году фирма Apple впервые представила новый 32-разрядный компьютер Macintosh. В дальнейшем выпуск компьютеров этой серии стал основным бизнесом компании.

Инвестируем в акции APPLE.INCТрадиционно «Apple» имела сильные позиции в сегментах правительственных и образовательных организаций, а также в издательском бизнесе и дизайне, впоследствии в музыкальной индустрии. Раньше других разработчиков «Apple» ввела в широкий обиход графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь.

К концу 1990-х годов дела Apple резко ухудшились, к 1997 году убытки за два года составили $1,86 млрд. Ситуация изменилась с возвращением в 1997 году Джобса. Apple стала постепенно открывать для себя новые, не связанные непосредственно с компьютерной техникой, рынки.

В 2001 году компания представила аудиоплеер iPod, быстро приобретший популярность.

В 2003 году компания открыла iTunes Store – популярный онлайн-супермаркет цифрового аудио-, видео- и игрового медиаконтента.

А в 2007 году вышла на рынок мобильных телефонов с сенсорным смартфоном iPhone.

В 2010 году на рынок был выпущен планшетный компьютер iPad.

Производство iPodiPhone и iPad, пользовавшихся высоким спросом по всему миру, кардинальным образом улучшило финансовое положение Apple, принося компании рекордную прибыль. В августе 2011 года Apple впервые стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации, обойдя нефтяную компанию ExxonMobil, до конца года они ещё не раз менялись местами, однако с января 2012 года Apple удалось надолго закрепиться на первой строчке. В августе 2012 она стала самой дорогой компанией в истории, побив установленный в декабре 1999 г. рекорд Microsoft. 13 ноября 2014 года вновь Apple побила свой рекорд, её капитализация составила $663,43 млрд.

В 2013 году корпорация Apple первой начала серийное производство 64-битных чипов ARM-архитектуры, выпустив 64-битный двухъядерный микропроцессор Apple A7.

В 2014 году корпорация представила своё первое персональное, носимое устройство – Apple Watch.

В 2016 году на ежегодной конференции WWDC-2016 корпорацией Apple анонсировано, что устройства бренда будут работать по принципу оконечного шифрования: информация будет кодироваться на устройстве, которое её передает, и декодироваться принимающим гаджетом.

Летом 2018 года корпорация Apple планирует представить свой проект «Марципан» по созданию единого набора приложений для iPhone, iPad и Mac. Каталог приложений App Store станет мультиплатформенным – с приложениями будет удобно работать с любого устройства.

ДЕРЖАТЕЛИ АКЦИЙ

Основными держателями акций Apple являются крупные инвестиционные фонды и банки.

Организационное владение:          66,06%

10 ведущих организаций:               27,84%

Владение взаимными фондами:   29,85%

Топ-10 из них представлены в следующей таблице:

Инвестируем в акции APPLE.INC

 

Стоит отметить, что Apple, как и большинство крупных публичных компаний, имеет очень значительный free float, то есть долю акций, которая свободно обращается на рынке и держателями является очень широкая группа людей, фондов, организаций.

Инвестируем в акции APPLE.INC

 

ФИНАНСОВАЯ СВОДКА

Доходы Apple Inc в 2017 финансовом году выросли на 6,30% по сравнению с 2016 финансовым годом (до 229,23 млрд. долл.). Чистая прибыль выросла на 5,83% (до 48,35 млрд. долл.).  

В целом компания показывает стабильный рост по всем основным финансовым показателям (причем превышающий средний рост по компаниям сектора экономики)

Таблица представляеет основные финансовые показатели и общую динамику этих показателей с 2008 по настоящее время:

Инвестируем в акции APPLE.INC

Справочно:

Коэффициент валовой маржи – это отношение величины валовой прибыли к выручке. Иными словами он показывает, какую прибыль мы получим с одного доллара выручки.

Коэффициент операционной маржи – это отношение величины операционной прибыли к выручке.

РЕЗЮМЕ

Apple Inc. – американская транснациональная корпорация работающая в бурно развивающейся отрасли, а так же проводящая исследования и разработки в наиболее переспективных направлениях, что задает основу для диверсификации доходов.

Компания имеет хорошие показатели и динамику прибыли и финансовой устойчивости и стабильности.

Обобщая все вышесказанное, с фундаментальной точки зрения, можно рассматривать Apple Inc., как объект долгосрочного инвестирования и рассматривать снижения курса акций, как технические коррекции дающие возможности для поиска менее рискованных точек вхождения в данную бумагу.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:        Apple Inc. — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров,...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Есть основания". Брестское "Динамо" - о стадионе имени шейха и футбольной академии Марадоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика