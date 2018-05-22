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Инвестируем в акции APPLE.INC
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Apple Inc. — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.
Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала уникальную репутацию, сравнимую с культом, в индустрии потребительской электроники. Компания занимает первое место в мире по рыночной капитализации.
Штаб-квартира – в Купертино, штат Калифорния.
Основание – 1 апреля 1976.
Основатели – Стив Возняк, Стив Джобс и Рональд Уэйн.
Ключевые фигуры:
генеральный директор – Тим Кук;
председатель совета директоров – Артур Левинсон.
Отрасль – электроника, информационные технологи.
Рыночная капитализация:
924,78 млрд. долл.
Ставка дивидендов (Доходность):
2,92 (1,55%).
Бета-коэффициент:
1,25.
Акции в обращении:
4,92 млрд.
Коэффициент "цена/прибыль" (Прибыль на акцию):
18,12 (10,38).
ИСТОРИЧЕСКАЯ СВОДКА
Компания основана в
Первым массовым персональным компьютером, выпускавшимся миллионами экземпляров, стал компьютер
В 1984 году фирма Apple впервые представила новый 32-разрядный компьютер Macintosh. В дальнейшем выпуск компьютеров этой серии стал основным бизнесом компании.
Традиционно «Apple» имела сильные позиции в сегментах правительственных и образовательных организаций, а также в издательском бизнесе и дизайне, впоследствии в музыкальной индустрии. Раньше других разработчиков «Apple» ввела в широкий обиход
К концу 1990-х годов дела Apple резко ухудшились, к 1997 году убытки за два года составили $1,86 млрд. Ситуация изменилась с возвращением в 1997 году Джобса. Apple стала постепенно открывать для себя новые, не связанные непосредственно с компьютерной техникой, рынки.
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Производство
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В 2016 году на ежегодной конференции WWDC-2016 корпорацией Apple анонсировано, что устройства бренда будут работать по принципу оконечного шифрования: информация будет кодироваться на устройстве, которое её передает, и декодироваться принимающим гаджетом.
Летом
ДЕРЖАТЕЛИ АКЦИЙ
Основными держателями акций Apple являются крупные инвестиционные фонды и банки.
Организационное владение: 66,06%
10 ведущих организаций: 27,84%
Владение взаимными фондами: 29,85%
Топ-10 из них представлены в следующей таблице:
Стоит отметить, что Apple, как и большинство крупных публичных компаний, имеет очень значительный free float, то есть долю акций, которая свободно обращается на рынке и держателями является очень широкая группа людей, фондов, организаций.
ФИНАНСОВАЯ СВОДКА
Доходы Apple Inc в 2017 финансовом году выросли на 6,30% по сравнению с 2016 финансовым годом (до 229,23 млрд. долл.). Чистая прибыль выросла на 5,83% (до 48,35 млрд. долл.).
В целом компания показывает стабильный рост по всем основным финансовым показателям (причем превышающий средний рост по компаниям сектора экономики)
Таблица представляеет основные финансовые показатели и общую динамику этих показателей с 2008 по настоящее время:
Справочно:
Коэффициент валовой маржи – это отношение величины валовой прибыли к выручке. Иными словами он показывает, какую прибыль мы получим с одного доллара выручки.
Коэффициент операционной маржи – это отношение величины операционной прибыли к выручке.
РЕЗЮМЕ
Apple Inc. – американская транснациональная корпорация работающая в бурно развивающейся отрасли, а так же проводящая исследования и разработки в наиболее переспективных направлениях, что задает основу для диверсификации доходов.
Компания имеет хорошие показатели и динамику прибыли и финансовой устойчивости и стабильности.
Обобщая все вышесказанное, с фундаментальной точки зрения, можно рассматривать Apple Inc., как объект долгосрочного инвестирования и рассматривать снижения курса акций, как технические коррекции дающие возможности для поиска менее рискованных точек вхождения в данную бумагу.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: Apple Inc. — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров,...
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