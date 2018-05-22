В Беларуси запустили первое музыкальное youtube-шоу

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«Смелее» станет первым в Беларуси музыкальным youtube-конкурсом. Проявить себя сможет каждый желающий старше 18 лет, вне зависимости от прописки и вокальных способностей. Вместе с начинающими музыкантами смогут состязаться и известные артисты. Финалистам помогут повысить мастерство, выйти на сцену и обрести известность.

Кастинг пройдет по всей Беларуси, а в финал попадут 6 исполнителей. В течение всего лета им предстоит работать с наставниками, среди которых – 3 представителя шоу-бизнеса и столько же музыкальных блогеров. Промежуточные выступления каждую неделю будут транслировать на youtube-канале InSyncTV, а суперфинал состоится в начале сентября. Победитель, которого выберут зрители посредством просмотров и комментариев, закончит проект с призом в $2 тыс., собственным клипом, ротацией трека на радио Unistar и, возможно, 1 млн. просмотров на YouTube.

Для участия надо записать свое выступление на видео и выложить до 10 июня в свои соцсети с хештэгом #альфакастингсмелее. В двухминутной записи надо себя представить, обосновать интерес к проекту «Смелее» и исполнить короткую версию трека – авторскую композицию или кавер. Представить можно как ролик с креативным исполнением, так и обычный номер, скажем, с гитарой в руках.