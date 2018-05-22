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Крупнейшая Европейская конференция по Блокчейну и Криптовалютам
1-й конференции Cryptospace состоялась в Москве 8 декабря 2017, более 3 000 делегатов. Это было самое большое крипто-и блокчейн-событие в России в 2017 году.
Что такое CryptoSpace Berlin?
CryptoSpace Berlin - крупнейшее Европейское мероприятие, на котором вы встретитесь с ведущими авторитетами в области блокчейна! Мы расскажем вам о возможностях и преимуществах блокчейна, кибербезопасности, регулировании на государственном уровне и наиболее важных обновлениях в этой сфере.
Это сообщество представителей крупного и среднего бизнеса, которые уже работают с блокчейн-технологиями. Вы услышите от экспертов о подводных камнях, которые они испытали, чтобы избежать тех же ошибок. Мы не можем молчать о представителях власти, которые впустят вас в последние новости об использовании блокчейна на государственном уровне.
Это более тысячи участников, которые не только интересуются блокчейном, как сегодняшним явлением, но и создают будущее! Именно поэтому мы предлагаем качественный контент программы и делаем общение между участниками и спикерами максимально комфортным и продуктивным.
Мы держим руку на Пульсе развития технологии блокчейн и готовим эксклюзивный контент, который ответит на самые острые вопросы и откроет для вас новые возможности! Для сбора крипто-экспертов и заинтересованных в технологии людьми, мы выбрали почти в центре Европы - Берлине!
Спикеры, подтвердившие свое участие:
Конференция будет проходить на двух параллельных потоках:
Prospective Vision
Данный поток посвящен обсуждению возможностей технологии, изучению перспектив применения блокчейна и погружению в существующую стадию с ведущими мировыми экспертами в области блокчейна, токеномики, криптографии и технологической интеграции. Как гости, вы присоединитесь к анализу того, что было создано до сих пор и на чем будет сосредоточено следующее поколение распределенных книг. Мероприятие дает возможность узнать последние обновления в мире блокчейн-технологий.
Financial Insights
В этом разделе будет обсуждаться финансовый аспект интеграции блокчейна, эволюция ICO и преимущества и риски перехода в крипту и шансы, которые стоит поймать в 2018 году.
Ведущие эксперты и предприниматели отрасли поделятся своими знаниями и опытом в области трейдинга, первичного размещения монет и инвестирования. Поток дает вам возможность избежать ненужных ошибок в вашем блокчейн-проекте, учась на опыте других.
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9 июля 2018 года состоится Cryptospace Berlin, который соберет более 1200 участников и 30 спикеров со всего мира.
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