

Крупнейшая Европейская конференция по Блокчейну и Криптовалютам

1-й конференции Cryptospace состоялась в Москве 8 декабря 2017, более 3 000 делегатов. Это было самое большое крипто-и блокчейн-событие в России в 2017 году.

Что такое CryptoSpace Berlin?

CryptoSpace Berlin - крупнейшее Европейское мероприятие, на котором вы встретитесь с ведущими авторитетами в области блокчейна! Мы расскажем вам о возможностях и преимуществах блокчейна, кибербезопасности, регулировании на государственном уровне и наиболее важных обновлениях в этой сфере.

Это сообщество представителей крупного и среднего бизнеса, которые уже работают с блокчейн-технологиями. Вы услышите от экспертов о подводных камнях, которые они испытали, чтобы избежать тех же ошибок. Мы не можем молчать о представителях власти, которые впустят вас в последние новости об использовании блокчейна на государственном уровне.

Это более тысячи участников, которые не только интересуются блокчейном, как сегодняшним явлением, но и создают будущее! Именно поэтому мы предлагаем качественный контент программы и делаем общение между участниками и спикерами максимально комфортным и продуктивным.

Мы держим руку на Пульсе развития технологии блокчейн и готовим эксклюзивный контент, который ответит на самые острые вопросы и откроет для вас новые возможности! Для сбора крипто-экспертов и заинтересованных в технологии людьми, мы выбрали почти в центре Европы - Берлине!

Спикеры, подтвердившие свое участие:

Tone Vays - Content Creator, Derivatives Trader & Consultant

Kristof van de Reck - Regional Head Europe, NEM foundation;

Malcolm Lerider - Senior R&D Manager - NEO Smart Economy;

Marc P. Bernegger - Serial web-, fintech- and crypto-entrepreneur;

Max Kordek - Co-Founder and President of the Lisk Foundation;

Bruce Porter - CEO at Globalboost;

Juwan Lee - Investor. CEO NexChange and Arrakis Ventures, Organizer of Hong Kong Fintech Week;

Stijn Vander Straeten - CEO at Crypto Storage AG.

Конференция будет проходить на двух параллельных потоках:

Prospective Vision

Данный поток посвящен обсуждению возможностей технологии, изучению перспектив применения блокчейна и погружению в существующую стадию с ведущими мировыми экспертами в области блокчейна, токеномики, криптографии и технологической интеграции. Как гости, вы присоединитесь к анализу того, что было создано до сих пор и на чем будет сосредоточено следующее поколение распределенных книг. Мероприятие дает возможность узнать последние обновления в мире блокчейн-технологий.

Financial Insights

В этом разделе будет обсуждаться финансовый аспект интеграции блокчейна, эволюция ICO и преимущества и риски перехода в крипту и шансы, которые стоит поймать в 2018 году.

Ведущие эксперты и предприниматели отрасли поделятся своими знаниями и опытом в области трейдинга, первичного размещения монет и инвестирования. Поток дает вам возможность избежать ненужных ошибок в вашем блокчейн-проекте, учась на опыте других.

Сайт: http://cryptospace.berlin/

Facebook: https://www.facebook.com/events/421736698286725/

Контакты: alex@growup.group

Место и время: 9 июля 2018 - 10:00 - 18:00

Место: Landsberger Allee 106, 10369 Berlin, Germany - Vienna House