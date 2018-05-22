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Турки обещают возобновить в этом году стройку развлекательного центра за 25 миллионов долларов
Стройку на месте кинотеатра «Современник» на Харьковской планируют возобновить в третьем квартале 2018 года. Ранее турецкая компания «Минск Принцесс Отель», которой принадлежит сеть казино в Минске, планировала создать на этом месте развлекательный центр. Подробности сообщает агентство «
Заказчиком строительства развлекательного центра на месте кинотеатра «Современник» на Харьковской является «Минск Принцесс Отель» — это дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Компания управляет отелем Сrowne Plaza по улице Кирова в Минске. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess и рестораном «Журавинка». Также компания строит гостиницу по улице Красная, 23 — на месте полиграфкомбината возле площади Якуба Коласа.
В 2013 году «Минск Принцесс Отель» начал работы на месте бывшего кинотеатра «Современник» на Харьковской, в 2016 стройку законсервировали.
— В настоящее время получено письменное заверение собственника о возобновлении строительно-монтажных работ в третьем квартале 2018 года. На месте бывшего кинотеатра «Современник» планируют возвести новый объект, в составе которого предусмотрен кинотеатр. Также произведут работы по благоустройству прилегающих территорий, — рассказывает заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Некрашевич.
То есть с июля по сентябрь 2018 года стройку должны возобновить.
Если работы на объекте не начнутся, то власти будут рассматривать вопрос об изъятии земельного участка с последующей передачей другому застройщику.
Для решения денежных проблем рассматривался вариант продажи недвижимости за границей.
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Узнали, когда турецкая компания возобновит строительство на месте старого кинотеатра.
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