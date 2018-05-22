Турки обещают возобновить в этом году стройку развлекательного центра за 25 миллионов долларов

Стройку на месте кинотеатра «Современник» на Харьковской планируют возобновить в третьем квартале 2018 года. Ранее турецкая компания «Минск Принцесс Отель», которой принадлежит сеть казино в Минске, планировала создать на этом месте развлекательный центр. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заказчиком строительства развлекательного центра на месте кинотеатра «Современник» на Харьковской является «Минск Принцесс Отель» — это дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Компания управляет отелем Сrowne Plaza по улице Кирова в Минске. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess и рестораном «Журавинка». Также компания строит гостиницу по улице Красная, 23 — на месте полиграфкомбината возле площади Якуба Коласа.

В 2013 году «Минск Принцесс Отель» начал работы на месте бывшего кинотеатра «Современник» на Харьковской, в 2016 стройку законсервировали.

— В настоящее время получено письменное заверение собственника о возобновлении строительно-монтажных работ в третьем квартале 2018 года. На месте бывшего кинотеатра «Современник» планируют возвести новый объект, в составе которого предусмотрен кинотеатр. Также произведут работы по благоустройству прилегающих территорий, — рассказывает заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Некрашевич.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

То есть с июля по сентябрь 2018 года стройку должны возобновить.

Если работы на объекте не начнутся, то власти будут рассматривать вопрос об изъятии земельного участка с последующей передачей другому застройщику.

Напомним , реконструкцию и строительство на месте бывшего кинотеатра «Современник» «Минск Принцесс Отель» ведет с 2013 года. Здесь планировали построить развлекательный центр ориентировочной стоимостью 20−25 миллионов долларов. Объект собирались сдать в 2016 году, но два года назад стройку законсервировали. Как нам поясняли местные власти, несколько лет у «Минск Принцесс Отель» были проблемы с финансированием.

Для решения денежных проблем рассматривался вариант продажи недвижимости за границей.