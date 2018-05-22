ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турки обещают возобновить в этом году стройку развлекательного центра за 25 миллионов долларов

23.05.2018 15:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стройку на месте кинотеатра «Современник» на Харьковской планируют возобновить в третьем квартале 2018 года. Ранее турецкая компания «Минск Принцесс Отель», которой принадлежит сеть казино в Минске, планировала создать на этом месте развлекательный центр. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заказчиком строительства развлекательного центра на месте кинотеатра «Современник» на Харьковской является «Минск Принцесс Отель» — это дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Компания управляет отелем Сrowne Plaza по улице Кирова в Минске. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess и рестораном «Журавинка». Также компания строит гостиницу по улице Красная, 23 — на месте полиграфкомбината возле площади Якуба Коласа.

В 2013 году «Минск Принцесс Отель» начал работы на месте бывшего кинотеатра «Современник» на Харьковской, в 2016 стройку законсервировали.

— В настоящее время получено письменное заверение собственника о возобновлении строительно-монтажных работ в третьем квартале 2018 года. На месте бывшего кинотеатра «Современник» планируют возвести новый объект, в составе которого предусмотрен кинотеатр. Также произведут работы по благоустройству прилегающих территорий, — рассказывает заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Некрашевич.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

То есть с июля по сентябрь 2018 года стройку должны возобновить.

Если работы на объекте не начнутся, то власти будут рассматривать вопрос об изъятии земельного участка с последующей передачей другому застройщику.

Напомним, реконструкцию и строительство на месте бывшего кинотеатра «Современник» «Минск Принцесс Отель» ведет с 2013 года. Здесь планировали построить развлекательный центр ориентировочной стоимостью 20−25 миллионов долларов. Объект собирались сдать в 2016 году, но два года назад стройку законсервировали. Как нам поясняли местные власти, несколько лет у «Минск Принцесс Отель» были проблемы с финансированием.

Для решения денежных проблем рассматривался вариант продажи недвижимости за границей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, когда турецкая компания возобновит строительство на месте старого кинотеатра.
 
Новости дня
Новости разные
 
РЫБАЛКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика