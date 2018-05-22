"Столкнулся с непониманием окружающих". Этот парень бросил пить и начал бегать

GO.TUT.BY объявил конкурс « Лучше, чем вчера » — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. GO.TUT.BY публикует историю 22-летнего экономиста по труду Владимира Нечаева, который предпочел алкоголю беговые тренировки.



Фото: из личного архива

— В 2015 году я еще жил жизнью обычного человека: умеренное потребление алкоголя по праздникам и особым поводам, просмотр сериалов, зависание в соцсетях. Мне казалось, что я все делаю правильно. Что я лучше, по крайней мере, тех людей, которые пьют почти каждые выходные и вообще не следят за своим здоровьем. Но я ошибался.

Нам с детства внушают, что существует «здоровая» доза алкоголя и умеренное его потребление. И я реально верил в эти сказки. Если я сомневался, стоит ли мне пить, то окружающие меня быстро убеждали. И я поддавался.

Но в один прекрасный момент я дал себе внутреннюю установку: алкоголь уходит из моей жизни навсегда. С этого момента началась новая жизнь. Я встал на путь осознанности. Через год после отказа от алкоголя я и мыслить начал по-другому. Понял, что раньше проживал жизнь, которую навязала мне система.

В конце 2016 года я узнал, что в городе, где живу, открывается школа бега. До этого я бегал только периодически, и у меня не было системы занятий. Не было никаких глобальных планов, связанных с бегом, но меня затянуло буквально с первых занятий. Спустя шесть месяцев я пробежал Минский полумарафон с результатом, который превзошел все мои ожидания.



Фото: из личного архива

Сейчас за моими плечами пять полумарафонов, я готовлюсь к своему первому марафону. Когда-то я четыре года потратил на занятия лыжным спортом, а сейчас понял: они принесли мне больше вреда, чем пользы — был неправильный подход к тренировкам. Мне казалось, что нужно работать на износ и на каждой тренировке преодолевать себя. Теперь у меня другая позиция: 80% тренировок должны приносить удовольствие. Да и вообще, сама суть занятий спортом приобрела для меня новые смыслы. В школе бега — это окружение, удовольствие от процесса и поддержка друг друга. Результаты — лишь частичка того, на что следует обращать внимание.

Веду ли я теперь здоровый образ жизни? Нет. Есть много нюансов в питании. Но самое главное, я стал формировать у себя больше полезных привычек.

И не важно, что скажут или подумают обо мне другие. Важно лишь то, что я выбрал правильный вектор развития и улучшения самого себя. Когда я стал более осознанно вести себя в плане употребления алкоголя, правильного питания и отношения к здоровью, то столкнулся с непониманием окружающих. Если ты меняешь свой жизненный уклад, то окружение всегда будет тянуть тебя обратно. Нужно быть готовым к этому и слушать только самого себя, проявлять твердость и уверенно заявлять о своих убеждениях. Знаю, что многих мнение окружающих останавливает. Но когда ты осознаешь, что это твоя жизнь и ты вправе ей распоряжаться, как пожелаешь, то становится проще.

До 31 мая расскажите нам, как вы выиграли собственную битву с вредной привычкой, — и получите приз. Вы не обязаны быть образцом ЗОЖ во всем, достаточно значительных перемен в одной области: будь то правильное питание, отказ от вредных привычек или занятия спортом. Правила конкурса читайте по ссылке .