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В Москве состоялась официальная презентация Aurus. Россияне готовят "народный" внедорожник и электромобиль
Сегодня в российской столице прошла презентация бренда Aurus, под которым будут выпускаться автомобили семейства ЕМП (Единая модульная платформа). Ранее этот проект был известен под рабочим названием «Кортеж».
Напомним, что под общим брендом Aurus будет выпускаться целое семейство моделей, включая седаны, минивэны и кроссоверы — кульминацией всего проекта ЕМП стал новый
А главной интригой стало, пожалуй, заявление на презентации Aurus главы Минпромторга России Дениса Мантурова о выпуске массового продукта в рамках проекта, которым должен стать некий «народный» внедорожник. Об этом сообщает
По словам чиновника, на данный момент уже есть подтверждение от компании Sollers о предоставлении мощностей УАЗа и завода в Набережных Челнах для производства автомобилей новой марки. Уже известно и имя главы Aurus — управляющим директором назначен немец Хильгерт Франц Герхард, прежде занимавший различные посты в российском офисе Daimler, а затем и компании Sollers.
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В Москве состоялась официальная презентация Aurus. Россияне готовят "народный" внедорожник и электромобиль
Ранее этот проект был известен под рабочим названием "Кортеж".
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