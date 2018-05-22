Сегодня в российской столице прошла презентация бренда Aurus, под которым будут выпускаться автомобили семейства ЕМП (Единая модульная платформа). Ранее этот проект был известен под рабочим названием «Кортеж».





Напомним, что под общим брендом Aurus будет выпускаться целое семейство моделей, включая седаны, минивэны и кроссоверы — кульминацией всего проекта ЕМП стал новый лимузин для президента РФ. Подробностей о них по-прежнему немного — по всей видимости, их приберегли до публичного показа автомобилей Aurus на Московском автосалоне в конце августа этого года.

А главной интригой стало, пожалуй, заявление на презентации Aurus главы Минпромторга России Дениса Мантурова о выпуске массового продукта в рамках проекта, которым должен стать некий «народный» внедорожник. Об этом сообщает Autonews.ru . Ранее, к слову, тем же Мантуровым озвучивалась средняя стоимость моделей Aurus — 10 миллионов российских рублей (на сегодня это без малого 162 000 долларов), поэтому что за «народный внедорожник» имеется в виду, пока не до конца понятно. Известно, что в конце этого года начнется выпуск кроссовера «Комендант», на который маркетологами Aurus на первых порах будет сделана основная ставка. А еще Мантуров не исключил выпуск в будущем под новым брендом электромобиля, ведь платформа ЕПМ подразумевает использование также электрической силовой установки.



Фото: Reuters

По словам чиновника, на данный момент уже есть подтверждение от компании Sollers о предоставлении мощностей УАЗа и завода в Набережных Челнах для производства автомобилей новой марки. Уже известно и имя главы Aurus — управляющим директором назначен немец Хильгерт Франц Герхард, прежде занимавший различные посты в российском офисе Daimler, а затем и компании Sollers.