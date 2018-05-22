Национальная экспозиция Беларуси представлена на международной выставке кондитерских и закусочных изделий Sweets & Snacks Expo 2018, которая проходит 22-24 мая в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси.

В выставке принимают участие предприятия концерна «Белгоспищепром»: «Коммунарка», «Спартак», «Кондитерская фабрика «Слодыч», «Минский завод игристых вин», «Брестский ликероводочный завод «Белалко». Органическую продукцию из растительного сырья и травяные чаи представляют отечественные бренды Kali Laska и «Аптекарский сад».

В церемонии открытия национальной экспозиции Беларуси приняли участие председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло и президент Национальной ассоциации кондитеров США Лэрри Вилсон.

Крупнейшая в Северной Америке кондитерская выставка проходит в чикагском выставочном центре McCormick Place. На 16 тыс. кв.м. представляют свою продукцию свыше 800 компаний более чем из 90 стран мира.

Организатором национальной экспозиции Беларуси выступает Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен МИД при поддержке посольства Беларуси в США.

БЕЛТА.