С 25 мая по 5 июня 2018 года на территории Смолевичского района проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», а 25 мая — единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Сделаем лето безопасным вместе!».

Уважаемые водители! Согласно п.166.9 ПДД в период проведения специального комплексного мероприятия необходимо включить ближний свет фар во время движения в светлое время суток! В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

Госавтоинспекция.