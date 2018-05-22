Рыбалка — это любимый многими прием активного отдыха. В особенности для жителей городов и мегаполисов. Рыбалка — это чудесная возможность побыть за городом, провести азартно и интересно свободное время, убрать раздражение, зарядиться жизненной энергией. К сожалению, не все знают про то, какие неурядицы могут подстерегать на рыбалке.

При осуществлении рыбной ловли следует соблюдать не только Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, но и предпринимать необходимые меры предосторожности для обеспечения сохранности жизни и здоровья. Электротравматизм наиболее опасен своими последствиями и нередко приводит к смертельным и тяжелым исходам. Зачастую человек ощущает воздействие электрического тока в тот момент, когда предотвратить поражение электрическим током оказывается практически не возможно. Подходя к воздушным линиям электропередач любого напряжения, необходимо убедиться, что на пути нет провисших и оборванных проводов. При их обнаружении следует организовать охрану места повреждения, предупредить всех об опасности приближения и немедленно сообщить об обнаружении повреждения в энергослужбу предприятия иди диспетчеру Смолевичских РЭС по телефону 55548.

Опасность поражения электрическим током существует и при осуществлении рыбной ловли, причем, не только для самого рыбака, но и тех, кто находится рядом. Степень опасности можно определить по количеству изоляторов на ближайшей опоре, с которой провод касается земли. Гирлянда из шести изоляторов и более говорит о напряжении 110 кВ и выше – это смертельно опасно. Если провода на опорах высотой 10м смонтированы на изоляторах (стеклянных, фарфоровых) с диаметром 150-200 мм, это линии электропередач с напряжением 6-10 кВ, не приближайтесь к этим проводам, лежащим на земле, ближе чем на 8-10 метров. Опоры линий электропередач на напряжение 0,4 кВ имеют высоту до 8 метров, и конструкция изоляторов отличается от высоковольтных – книзу форма стакана диаметром до 100мм.

Линия электропередач имеет охранную зону в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии в зависимости от класса напряжения линии от 2 до 40 метров, деятельность которой ограничена.

Несчастный случай произошел 09.05.2018 года с жителем г.Молодечно. Рыбак раскладывал рыболовные снасти (углепластиковая телескопическая удочка длиной 6 метров) вблизи ВЛ 10 кВ, при этом приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10 кВ и был смертельно поражен электрическим током. Второй несчастный случай произошел на территории гаражного кооператива г.Минска. Гражданин, находясь возле гаража, углепластиковым удилищем (длинной около 7метров) приблизился на недопустимое расстояния к проводам КВЛ-110кВ и попал под напряжения. Пострадавший получил термические ожоги.

Однако для того, чтобы отдых по-настоящему был прекрасным и рыбалка не стала последней, требуется не забывать о Правилах охраны воздушных линий, не пренебрегать плакатами и знаками безопасности, установленных вблизи водоемов, где запрещена рыбная ловля. Электрический ток ошибок не прощает.

В.С.БАРАНОВСКИЙ, начальник Смолевичской РИ Борисовского МРО «Энергонадзор».

Информацию читайте в номере 149-152 от 23.05.2018 г.