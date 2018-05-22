ПРИМЕР УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Совсем недавно кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории БГПУ имени Максима Танка и ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи» было организовано совместное мероприятие «Белорусская государственность», в котором приняли участие преподаватели, учителя, студенты и учащиеся 9-10-ых классов.

Школьники посетили ведущий педагогический университет страны, познакомились со студентами исторического факультета. Следующим пунктом программы стало посещение Музея современной белорусской государственности. Экскурсию провела выпускница БГПУ, магистр исторических наук Евгения Новик, которая рассказала о нашей стране доступно, понятно и интересно. Ребята увидели экспозицию музея, узнали интересные исторические факты о становлении Республики Беларусь, подробности развития республики в непростых геополитических и геоэкономических реалиях нашего времени.

Мероприятие было организовано преподавателями и доцентами кафедры Александром Конойко, Татьяной Сталович, Валентином Стариченком, директором СШ № 2 г. Смолевичи Игорем Юшкевичем и заместителем директора по учебной работе Анной Мекка. Оно является примером успешного развития сотрудничества педагогического вуза с учреждением образования в сфере внеклассной и идеологической работы.





Справочно: Музей белорусской государственности является филиалом Национального исторического музея Республики Беларусь. Его экспозиция открыта для посетителей с августа 2012 г. Она включает более четырех тысяч единиц хранения, которые охватывают период современной истории нашей страны и раскрывают основные этапы политической, экономической, научной, культурной и спортивной жизни нашей страны.

В.В. СТАРИЧЕНОК, преподаватель БГПУ имени Максима Танка.

На снимках: в Музее современной белорусской государственности.

Фото из архива ГУО «СШ №2 г. Смолевичи».

Информацию читайте в № 149-152 от 23.05.2018 г.