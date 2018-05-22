БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в городе и районе зарегистрировано 2 брака. Оба — в Смолевичском отделе загс.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
На селе было зарегистрировано 6 рождений детей.
В Плисском сельисполкоме:
Александр Белинович и Татьяна Садовская из пос. Октябрьский зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Артема;
рождение второго ребенка, сына Матвея, зарегистрировали Илья и Наталья Савицкие из д. Заречье.
В Драчковском сельисполкоме Дмитрий и Елена Бежок из аг. Драчково зарегистрировали рождение четвертого ребенка, сына Артема.
Рождение первенца, дочери Анастасии, зарегистрировали в Курганском сельисполкоме Татьяна и Константин Чертовичи из аг.Кленник.
Андрей и Анастасия Сазоновы из аг.Слобода зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, дочери Ульяны, в Пекалинском сельисполкоме.
Рождение сына Романа, первого ребенка в семье, зарегистрировали в Усяжском сельисполкоме Виталий Брытиков и Мельник Елена из д. Кривая Береза.
В Смолевичском отделе загс зарегистрировано 5 рождений детей:
Виктор и Мария Мурашко зарегистрировали рождение сына Артема, третьего ребенка в семье;
рождение сына Дмитрия, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Иван и Наталья Белозаровичи;
Георгий и Елена Миклашевские зарегистрировали рождение третьего ребенка, сына Романа;
рождение сына Егора зарегистрировали Александр и Татьяна Бобрик. В их семье это первенец;
Роман и Мария Жигимонт зарегистрировали рождение второго ребенка в семье, дочери Анжелики.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
За истекший период в сельской местности зарегистрировано 10 смертей.
Пять смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, по две — Драчковский и Заболотский сельисполком. Один человек ушел из жизни в Плисском сельсовете.
Озерицко-Слободским. Заболотским, Зеленоборским, Курганским, Пекалинским и Усяжским сельисполкомами смертей зарегистрировано не было.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).
Информацию читайте в № 149-152 от 23.05.2018 г.