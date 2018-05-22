БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в городе и районе зарегистрировано 2 брака. Оба — в Смолевичском отделе загс.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

На селе было зарегистрировано 6 рождений детей.

В Плисском сельисполкоме:

Александр Белинович и Татьяна Садовская из пос. Октябрьский зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Артема;

рождение второго ребенка, сына Матвея, зарегистрировали Илья и Наталья Савицкие из д. Заречье.

В Драчковском сельисполкоме Дмитрий и Елена Бежок из аг. Драчково зарегистрировали рождение четвертого ребенка, сына Артема.

Рождение первенца, дочери Анастасии, зарегистрировали в Курганском сельисполкоме Татьяна и Константин Чертовичи из аг.Кленник.

Андрей и Анастасия Сазоновы из аг.Слобода зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, дочери Ульяны, в Пекалинском сельисполкоме.

Рождение сына Романа, первого ребенка в семье, зарегистрировали в Усяжском сельисполкоме Виталий Брытиков и Мельник Елена из д. Кривая Береза.

В Смолевичском отделе загс зарегистрировано 5 рождений детей:

Виктор и Мария Мурашко зарегистрировали рождение сына Артема, третьего ребенка в семье;

рождение сына Дмитрия, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Иван и Наталья Белозаровичи;

Георгий и Елена Миклашевские зарегистрировали рождение третьего ребенка, сына Романа;

рождение сына Егора зарегистрировали Александр и Татьяна Бобрик. В их семье это первенец;

Роман и Мария Жигимонт зарегистрировали рождение второго ребенка в семье, дочери Анжелики.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

За истекший период в сельской местности зарегистрировано 10 смертей.

Пять смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, по две — Драчковский и Заболотский сельисполком. Один человек ушел из жизни в Плисском сельсовете.

Озерицко-Слободским. Заболотским, Зеленоборским, Курганским, Пекалинским и Усяжским сельисполкомами смертей зарегистрировано не было.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).

Информацию читайте в № 149-152 от 23.05.2018 г.