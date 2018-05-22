Учащиеся Ельской районной гимназии в очередной раз стали победителями различных конкурсов. Так, девятиклассница Екатерина Матюшова награждена Дипломом III степени в областном конкурсе риторического мастерства в Гомеле. Учащийся 11 класса Никита Иванов стал победителем XII Макариевских чтений «Молодежь: свобода и ответственность», которые проходили в Мозыре. Одиннадцатиклассница Мария Сивак стала победителем во II областном конкурсе творческих работ учащихся на призы газеты «Гомельская праўда» в номинации «Да будет благословенна земля, где вырос ты и я».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Победы ельских гимназистов > Учащиеся Ельской районной гимназии в очередной раз стали победителями различных конкурсов. Так, девятиклассница Екатерина Матюшова награждена Дипломом III...