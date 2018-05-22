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Победы ельских гимназистов

23.05.2018 — Разное | Народны голас  
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Учащиеся Ельской районной гимназии в очередной раз стали победителями различных конкурсов. Так, девятиклассница Екатерина  Матюшова награждена Дипломом III степени в областном конкурсе риторического мастерства в Гомеле. Учащийся 11 класса Никита Иванов  стал победителем XII Макариевских чтений «Молодежь: свобода и ответственность», которые проходили в  Мозыре. Одиннадцатиклассница  Мария Сивак стала победителем во II областном конкурсе творческих работ учащихся на призы газеты «Гомельская праўда» в номинации «Да будет благословенна земля, где вырос ты и я».

Победы ельских гимназистов

Победы ельских гимназистов

 
Теги: Гомель
 
 
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