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Лучшие животноводы Ельщины

23.05.2018 — Разное | Народны голас  
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В агрогородок Урицкое для чествования победителей акции «Наш животновод» были приглашены более 60 лучших операторов машинного доения и животноводов на откорме и доращивании из всех районов Гомельщины.

Лучшие животноводы Ельщины

От Ельского района на мероприятии присутствовали Татьяна Вегера, оператор машинного доения коров МТФ «Ремезы» КСУП «Ельск», и Валентина Яцухно, оператор машинного доения коров МТФ «Дуброва» КСУП «Совхоз «Коммунист».
Валентина Степановна была награждена Грамотой Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома «За добросовестный труд, достижение высоких показателей в отрасли животноводства». Во время собрания Татьяне Анатольевне была вручена Благодарность Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса «За достижение высоких показателей в животноводческой отрасли по итогам работы за 2017 год».
Награды ельским труженицам вручили первый заместитель председателя облисполкома Александр Микалуцкий и председатель Республиканского комитета профсоюза работников АПК Николай Лабушев.

 
 
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> В агрогородок Урицкое для чествования победителей акции «Наш животновод» были приглашены более 60 лучших операторов машинного доения и животноводов на...
 
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