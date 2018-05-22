Лучшие животноводы Ельщины

В агрогородок Урицкое для чествования победителей акции «Наш животновод» были приглашены более 60 лучших операторов машинного доения и животноводов на откорме и доращивании из всех районов Гомельщины.





От Ельского района на мероприятии присутствовали Татьяна Вегера, оператор машинного доения коров МТФ «Ремезы» КСУП «Ельск», и Валентина Яцухно, оператор машинного доения коров МТФ «Дуброва» КСУП «Совхоз «Коммунист».

Валентина Степановна была награждена Грамотой Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома «За добросовестный труд, достижение высоких показателей в отрасли животноводства». Во время собрания Татьяне Анатольевне была вручена Благодарность Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса «За достижение высоких показателей в животноводческой отрасли по итогам работы за 2017 год».

Награды ельским труженицам вручили первый заместитель председателя облисполкома Александр Микалуцкий и председатель Республиканского комитета профсоюза работников АПК Николай Лабушев.