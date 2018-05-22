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Лучшие животноводы Ельщины
23.05.2018 — Разное | Народны голас
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В агрогородок Урицкое для чествования победителей акции «Наш животновод» были приглашены более 60 лучших операторов машинного доения и животноводов на откорме и доращивании из всех районов Гомельщины.
От Ельского района на мероприятии присутствовали Татьяна Вегера, оператор машинного доения коров МТФ «Ремезы» КСУП «Ельск», и Валентина Яцухно, оператор машинного доения коров МТФ «Дуброва» КСУП «Совхоз «Коммунист».
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> В агрогородок Урицкое для чествования победителей акции «Наш животновод» были приглашены более 60 лучших операторов машинного доения и животноводов на...
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