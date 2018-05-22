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Андрей Леончик — новый директор ФК «ШАХТЁР».

23.05.2018 — Разное | Soligorsk News  
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18 мая 2018 11:44 1533

Андрей Леончик — новый директор ФК «ШАХТЁР».

Автор: Эдуард Кидяев.

Бывший полузащитник солигорского «Шахтера» Андрей Леончик стал директором клуба, сообщили в пресс-службе ФК «ШАХТЕР». Леончик известен выступлениями за «горняков» с 2001 по 2014 годы, защищал также цвета минского «Динамо».

Андрей Леончик — новый директор ФК «ШАХТЁР».

В начале мая Юрий Вергейчик, занимавший должность директора «горняков» с 2010 года, был назначен генеральным секретарем Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ). В четверг состоялось собрание акционеров «Шахтера». «На нем было удовлетворено ходатайство АБФФ о переводе Юрия Вергейчика для работы в должности генерального секретаря», — рассказали в пресс-службе.

Андрей Леончик — новый директор ФК «ШАХТЁР».

Кроме того, собрание назначило нового директора солигорского клуба. «Им стал Андрей Леончик. К своим новым обязанностям Андрей Иванович приступит 21 мая«, — заявили в «Шахтере».

Леончик защищал цвета солигорчан с 2001 по 2014 годы. После завершения спортивной карьеры перешел на административную карьеру в клубе.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта ФК «ШАХТЁР»

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Теги: Новости
 
 
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18 мая 2018 11:44 1533 Андрей Леончик — новый директор ФК «ШАХТЁР». ...
 
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