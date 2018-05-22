

Андрей Леончик — новый директор ФК «ШАХТЁР». Автор: Эдуард Кидяев.

Бывший полузащитник солигорского «Шахтера» Андрей Леончик стал директором клуба, сообщили в пресс-службе ФК «ШАХТЕР». Леончик известен выступлениями за «горняков» с 2001 по 2014 годы, защищал также цвета минского «Динамо».

В начале мая Юрий Вергейчик, занимавший должность директора «горняков» с 2010 года, был назначен генеральным секретарем Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ). В четверг состоялось собрание акционеров «Шахтера». «На нем было удовлетворено ходатайство АБФФ о переводе Юрия Вергейчика для работы в должности генерального секретаря», — рассказали в пресс-службе.





Кроме того, собрание назначило нового директора солигорского клуба. «Им стал Андрей Леончик. К своим новым обязанностям Андрей Иванович приступит 21 мая«, — заявили в «Шахтере».



Леончик защищал цвета солигорчан с 2001 по 2014 годы. После завершения спортивной карьеры перешел на административную карьеру в клубе.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта ФК «ШАХТЁР»