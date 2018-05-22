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Обновленный Kia Sportage поможет экономить: он получил новый 1,6-литровый дизель и гибридную версию
Только в апреле в Сети «всплыли»
Как и ожидалось, рестайлинг Sportage свелся к подретушированной решетке радиатора, переоформленным бамперам, а также измененному рисунку фар, противотуманок и задних фонарей. К слову, на снимках запечатлена топовая версия GT Line с парой выхлопных патрубков, 19-дюймовыми колесными дисками (у базовых версий колеса с посадочным диаметром 16 дюймов) и черными кожаными сиденьями с красной прострочкой.
За исключением нового руля и обновленной панели приборов, интерьер Sportage остался фактически нетронутым. Улучшена мультимедиасистема (с семи- или восьмидюймовым безрамочным экраном), список оснащения пополнился адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go, камерами кругового обзора и системой мониторинга усталости водителя.
Но самое главное новшество для Sportage — «мягкогибридная» установка
Также для обновленного Sportage доступен новый 1,6-литровый турбодизель U3, знакомый по Ceed третьего поколения — он предлагается с двумя вариантами форсировки (113 и 134 лошадиных сил) и приходит на смену прежнему мотору 1.7 CRDi.
Поставки обновленных кроссоверов европейским покупателям начнутся в третьем квартале текущего года.
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Kia Sportage подвергли небольшому плановому обновлению. Автомобиль получил чуть подретушированную внешность. Из технических особенностей - новый дизельный двигатель...
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