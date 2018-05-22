​Серьёзное ДТП в Венгрии: микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли девять человек

Авария произошла в 60 километрах от Будапешта. Все погибшие – граждане Румынии.

Они возвращались домой из Словении. Водитель микроавтобуса в момент аварии вёл видеотрансляцию в социальных сетях, что, вероятно, и стало причиной трагедии. На кадрах видно, как микроавтобус выезжает на встречную. За мгновение до столкновения в объектив камеры попал грузовик.