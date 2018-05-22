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Макей: инициатива «Хельсинки-2» направлена на укрепление безопасности в мире
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
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«Не секрет, что, несмотря на все действительно важные достижения Хельсинкского процесса и его последующего развития, мы так и не смогли прийти к созданию на нашем континенте единой и неделимой безопасности, — цитирует Макея
Министр иностранных дел отметил, что вопрос преодоления данного кризиса, а также как на основе Хельсинкских принципов найти новые пути с учетом современных реалий, остается актуальным по сей день.
«Это вопрос, на который пока нет ответа. Именно на его поиск направлена инициатива Президента Беларуси о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности», — констатировал Макей.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что предложение Беларуси по «Хельсинки-2» не являлось искусственным, а было выстраданным. При этом белорусская сторона не надеялась, что реализует эту инициативу буквально на следующий день. «Рано или поздно это принесет свои плоды», — уверен он.
«Если сидеть и ничего не делать, ожидать манны небесной, что большие геополитические игроки, занятые дракой между собой, снизойдут до интересов малых и средних стран, то ничего не получится. Надо попытаться хоть что-то сделать в данной ситуации», — заключил Макей.
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Фото: БЕЛТА «Не секрет, что, несмотря на все действительно важные достижения Хельсинкского процесса и его последующего развития, мы так и не смогли прийти к...
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