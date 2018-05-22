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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: инициатива «Хельсинки-2» направлена на укрепление безопасности в мире Фото: БЕЛТА «Не секрет, что, несмотря на все действительно важные достижения Хельсинкского процесса и его последующего развития, мы так и не смогли прийти к...

— цитирует МакеяМинистр иностранных дел отметил, что вопрос преодоления данного кризиса, а также как на основе Хельсинкских принципов найти новые пути с учетом современных реалий, остается актуальным по сей день.— констатировал Макей.Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что предложение Беларуси по «Хельсинки-2» не являлось искусственным, а было выстраданным. При этом белорусская сторона не надеялась, что реализует эту инициативу буквально на следующий день., — уверен он., — заключил Макей.