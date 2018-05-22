ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК завершил расследование дела экстрадированного из Хорватии предпринимателя

23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A

Было установлено, что двое минчан 1960 и 1963 годов рождения без государственной регистрации осуществляли строительство блокированных домов, которые можно отнести к многоквартирным. Квартиры в этих домах после продавали под видом долей в праве собственности.

Читайте также

Минчанин брал деньги под проценты на развитие бизнеса, а долги не возвращал

Обвиняемые приобретали ветхие жилые дома и земельные участки, после сносили постройки, а на их месте возводили двух- или даже трехэтажные дома с последующей реализацией в них жилых помещений. Примечательно, что каждое жилое помещение содержало в себе все признаки отдельной квартиры. Документы о покупке ветхих домов оформлялись чаще всего на знакомых и родственников обвиняемых.

Еще до возбуждения уголовного дела подозреваемые попытались скрыться от правосудия и покинули территорию страны. В итоге одного из них задержали в Хорватии, а после выдали Республике Беларусь.

В Минске 55-летнему мужчине предъявили обвинение по 21 эпизоду нарушения закона, а его действия квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность. Общий доход от нелегального бизнеса составил не менее 2,4 млн белорусских рублей. Уголовное дело в отношении подозреваемого передано прокурором в суд для рассмотрения. Местонахождение его сообщника пока не установлено.

"Следователями также вынесены два представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления (в одну из районных администраций города Минска и предприятие Госстройэкспертизы), в которых отмечены недостатки в ходе проведения экспертизы проектов и приемки в эксплуатацию одного из построенных домов без надлежащего обследования", — говорится в сообщении Следственного комитета.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было установлено, что двое минчан 1960 и 1963 годов рождения без государственной регистрации осуществляли строительство блокированных домов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика