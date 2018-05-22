СК завершил расследование дела экстрадированного из Хорватии предпринимателя





Было установлено, что двое минчан 1960 и 1963 годов рождения без государственной регистрации осуществляли строительство блокированных домов, которые можно отнести к многоквартирным. Квартиры в этих домах после продавали под видом долей в праве собственности.

Обвиняемые приобретали ветхие жилые дома и земельные участки, после сносили постройки, а на их месте возводили двух- или даже трехэтажные дома с последующей реализацией в них жилых помещений. Примечательно, что каждое жилое помещение содержало в себе все признаки отдельной квартиры. Документы о покупке ветхих домов оформлялись чаще всего на знакомых и родственников обвиняемых.

Еще до возбуждения уголовного дела подозреваемые попытались скрыться от правосудия и покинули территорию страны. В итоге одного из них задержали в Хорватии, а после выдали Республике Беларусь.

В Минске 55-летнему мужчине предъявили обвинение по 21 эпизоду нарушения закона, а его действия квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность. Общий доход от нелегального бизнеса составил не менее 2,4 млн белорусских рублей. Уголовное дело в отношении подозреваемого передано прокурором в суд для рассмотрения. Местонахождение его сообщника пока не установлено.

"Следователями также вынесены два представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления (в одну из районных администраций города Минска и предприятие Госстройэкспертизы), в которых отмечены недостатки в ходе проведения экспертизы проектов и приемки в эксплуатацию одного из построенных домов без надлежащего обследования", — говорится в сообщении Следственного комитета.